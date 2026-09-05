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        Haberler Magazin Ecem Sena Bayır: Bunları başka zaman konuşuruz

        Ecem Sena Bayır: Bunları başka zaman konuşuruz

        Oyuncu Ecem Sena Bayır, sevgilisi Emre Bey ile evleneceği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        "Bunları başka zaman konuşuruz"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ecem Sena Bayır, Cihangir'de görüntülendi. Yoğun bir çalışma temposunu geride bıraktığını belirten Bayır, "İki sezonluk bir iş çektik. Paralel evrenlerin olduğu, içinde bol fantastik ögeler barındıran değişik bir proje oldu. İzlediğinizde şaşıracaksınız" dedi.

        Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Emre Bey'in ailesiyle tanıştığı ve evlilik yolunda adım atıldığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine tebessüm eden Bayır, "Bunları başka zaman konuşuruz, öyle bir şey olursa haberiniz olur" ifadelerini kullandı.

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        #Emre Bey
        #Ecem Sena Bayır
        #evlilik
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