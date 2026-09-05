Ecem Sena Bayır: Bunları başka zaman konuşuruz
Oyuncu Ecem Sena Bayır, sevgilisi Emre Bey ile evleneceği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi
Giriş: 05 Eylül 2026 - 09:56 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ecem Sena Bayır, Cihangir'de görüntülendi. Yoğun bir çalışma temposunu geride bıraktığını belirten Bayır, "İki sezonluk bir iş çektik. Paralel evrenlerin olduğu, içinde bol fantastik ögeler barındıran değişik bir proje oldu. İzlediğinizde şaşıracaksınız" dedi.
Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Emre Bey'in ailesiyle tanıştığı ve evlilik yolunda adım atıldığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine tebessüm eden Bayır, "Bunları başka zaman konuşuruz, öyle bir şey olursa haberiniz olur" ifadelerini kullandı.
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