Ecem Sena Bayır: Bunları başka zaman konuşuruz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ecem Sena Bayır, Cihangir'de görüntülendi. Yoğun bir çalışma temposunu geride bıraktığını belirten Bayır, "İki sezonluk bir iş çektik. Paralel evrenlerin olduğu, içinde bol fantastik ögeler barındıran değişik bir proje oldu. İzlediğinizde şaşıracaksınız" dedi.

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Emre Bey'in ailesiyle tanıştığı ve evlilik yolunda adım atıldığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine tebessüm eden Bayır, "Bunları başka zaman konuşuruz, öyle bir şey olursa haberiniz olur" ifadelerini kullandı.