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        Haberler Dünyadan Erling Haaland: Tüm dünyanın saçımdan bahsedeceğini düşünmemiştim

        Erling Haaland: Tüm dünyanın saçımdan bahsedeceğini düşünmemiştim

        Sahadaki başarısı kadar saha dışındaki sempatik tavırlarıyla da adından söz ettiren Norveçli futbolcu Erling Haaland, kendisiyle özdeşleşen uzun saçlarına veda etmesinin, sandığından büyük bir etki yarattığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        "Günlerce saçımdan bahsettiler"

        Dünya Kupası'nın saha içinde olduğu kadar saha dışındaki sempatik tavırlarıyla da en çok konuşulan isimlerinden olan Erling Haaland, yaz aylarında tıraşlı saçlarıyla ortaya çıktığında yine internette viral olmuştu.

        Uzun saçlarıyla özdeşleşen 26 yaşındaki Norveçli futbol yıldızı, ağustos ayında saçlarının tamamını kestirmiş, saçlarının kesilme anını da sosyal medyada paylaşmıştı.

        WSJ dergisine verdiği yeni röportajda Haaland, yeni saç stiline kamuoyundan gelen ve günlerce süren tepkilerle ilgili konuştu.

        Manchester City oyuncusu, eski bir futbol yıldızı olan babası Alf-Inge Haaland'ın topuz saçlı forvetleri görmekten hoşlanmadığını ve gençliğinde bu durumun onu sinirlendirdiğini anlattı. Kendisi forvet oyuncusu olunca saçını uzatmak istediğini, ama babasının ona performans göstermesi gerektiğini söylediğini belirten Haaland, babasının istediği performansı göstererek kendini kanıtladı.

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        Haaland, yıllardır uzun saçlı olsa da bu yılki Dünya Kupası'nda sahaya çıkması nedeniyle dünya çapında daha büyük kitlelerce saçıyla tanındı. Dolayısıyla tüm dünyanın onunla özdeşleştirdiği uzun saçlarını kestirmesi de çok konuşuldu. "Kelimenin tam anlamıyla her şeyim viral oldu" diyen Haaland, "Viral olacağını tahmin ediyordum. Ama tüm dünyanın dört beş gün boyunca saç kesimimden bahsedeceğini düşünmemiştim" ifadesini kullandı.

        Haaland 2021'den beri uzun saçlı haliyle kamuoyu karşısında. O yıl Borussia Dortmund'da oynadığı dönemde saçlarını uzatmaya karar vermişti.

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