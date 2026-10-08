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        Haberler Magazin Ersay Üner'e arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi

        Ersay Üner'e arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi

        Demet Akalın, Berkay Şahin ve Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler, yakın arkadaşları Ersay Üner'in 48'inci yaş gününü organize ettikleri sürpriz doğum günü partisiyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Arkadaşları sürpriz yaptı

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Ersay Üner, 48'inci yaşını arkadaşları tarafından organize edilen sürpriz bir doğum günü partisiyle karşıladı.

        Ersay Üner
        Ersay Üner

        Gecede aralarında, Berkay Şahin, Elif Buse Doğan, Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt gibi ünlü isimler vardı.

        Okan Kurt, Demet Akalın, İbrahim Tilaver ve Berkay Şahin
        Okan Kurt, Demet Akalın, İbrahim Tilaver ve Berkay Şahin

        Arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Üner, gece boyunca dostlarıyla bol bol sohbet edip eğlendi.

        Elif Buse Doğan
        Elif Buse Doğan
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        #ersay üner
        #Demet Akalın
        #Elif Buse Doğan
        #Berkay Şahin
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