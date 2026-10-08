Ersay Üner'e arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Ersay Üner, 48'inci yaşını arkadaşları tarafından organize edilen sürpriz bir doğum günü partisiyle karşıladı.

Ersay Üner

Gecede aralarında, Berkay Şahin, Elif Buse Doğan, Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt gibi ünlü isimler vardı.

Okan Kurt, Demet Akalın, İbrahim Tilaver ve Berkay Şahin

Arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Üner, gece boyunca dostlarıyla bol bol sohbet edip eğlendi.

Elif Buse Doğan