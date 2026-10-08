Ersay Üner'e arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi
Demet Akalın, Berkay Şahin ve Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler, yakın arkadaşları Ersay Üner'in 48'inci yaş gününü organize ettikleri sürpriz doğum günü partisiyle kutladı
Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:11 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Ersay Üner, 48'inci yaşını arkadaşları tarafından organize edilen sürpriz bir doğum günü partisiyle karşıladı.Ersay Üner
Gecede aralarında, Berkay Şahin, Elif Buse Doğan, Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt gibi ünlü isimler vardı.Okan Kurt, Demet Akalın, İbrahim Tilaver ve Berkay Şahin
Arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Üner, gece boyunca dostlarıyla bol bol sohbet edip eğlendi.Elif Buse Doğan
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