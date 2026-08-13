Eurovision'da kural değişikliği: Ev sahipliği başka bir ülkeye verilebilecek

Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleyenler, kazanan ülkenin bir sonraki yıl yarışmaya ev sahipliği yapmasını engelleyebilecek yeni bir kurallar dizisi getirdi.

Geleneksel olarak Eurovision, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) talep etmesi koşuluyla, bir önceki yılın kazanan ülkesinin yayın kuruluşu tarafından düzenleniyor. Ancak güncellenen kurallar, kazanan yayıncı Eurovision kurallarını kabul etmez veya bunlara uymazsa, EBU'ya ev sahipliği görevini başka bir yayıncıya verme yetkisi sağladı.

Ev sahipliği görevinden vazgeçilebilecek durumlar arasında, kazanan ülkenin yarışmanın güvenliğini garanti edememesi, sonucu haksız yere etkileme girişimleri veya Eurovision'un siyasi olmayan karakterini zedelemeye çalışması yer alıyor.

Yeni kurallar, savaş ve jeopolitik gerilimleri içeren durumları da ele alıyor. Eğer silahlı bir çatışma, hassas jeopolitik durum veya başka bir olay, kazanan yayıncının bulunduğu bölgenin güvenliğini veya istikrarını önemli ölçüde etkilerse, söz konusu yayıncı normalde bir sonraki Eurovision'a ev sahipliği yapmaya hak kazanamıyor.

Kurallar değişirken bir ülkenin Eurovision'a ev sahipliği yapma hakkının elinden alınması, ülkenin yarışmaya katılımını etkilemeyecek ve yarışmanın sonucunu değiştirmeyecek.

REKLAM

GELECEK YILKİ YARIŞMA BULGARİSTAN'DA

2027 Eurovision Şarkı Yarışması, Bulgaristan'da düzenlenecek. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs 2027 tarihlerinde, büyük final ise 15 Mayıs 2027'de gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE 13 YILDIR KATILMIYOR

Türkiye, TRT tarafından alınan karar doğrultusunda 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor. En son 2012 yılında Can Bonomo'nun 'Love Me Back' şarkısıyla temsil edilen Türkiye, o tarihten sonra yarışmadan çekildi.

TRT, o dönemki oy verme ve puanlama sistemindeki haksızlıkları ve adaletsizlikleri ana gerekçe olarak gösterdi. Kurum ayrıca, yarışmadaki bazı kültürel ve görsel yönelimler ile kural değişikliklerinin kamu yayıncılığı anlayışına uymadığı ifade etti.