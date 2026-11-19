1 Aralık'ta gerçekleştirilecek 14. Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçecek olan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nde (MSG), Başkan Yardımcısı Febyo Taşel, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

MSG Başkan Yardımcılığı görevinde ekibiyle birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Taşel, adaylık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bildiğiniz gibi, büyük bir onurla yürüttüğüm MSG Başkan Yardımcılığı görevimde, ekibimizle birlikte canla başla çalıştık. Bu süreçte çok değerli tecrübeler edindik; yönetim ve diğer üst kurullarımızla tam bir uyum içinde çalışarak meslek birliğimiz adına pek çok önemli başarıya imza attık. Şimdi, edindiğim tüm bu birikim ve tecrübeyi MSG'nin başkanı olarak çok daha ileriye taşımak istiyorum. 1 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz seçimli Genel Kurulumuzda, MSG Başkanlığına aday olduğumu büyük bir heyecanla sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni dönemde tecrübemizi, ekibimize katacağımız genç üyelerimizle harmanlayacak; dinamik ve yenilikçi bir vizyonla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemin projelerini paylaşacağım yeni videolarla sizlere tek tek anlatacağım. 1 Aralık'taki Genel Kurulumuz için başkan adaylığımı takdirinize sunuyor; desteğinizi ve teveccühünüzü bekliyorum.