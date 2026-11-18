Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de objektiflere yansıdı. Şerifoğlu, hem babalık sevincini hem de sektörel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZİ UNUTTUK"

Geçtiğimiz yıl haber spikeri Merve Dinçkol ile nikâh masasına oturan ve temmuz ayında kızı Defne Yaz'ı kucağına alan oyuncu, alışverişe çıktığında önceliğinin kızı olduğunu belirtti. Oyuncu, "Şimdi artık bir yere girdiğimiz zaman çocuğa kıyafet bakıyorum yani. Eskiden kendime bakardım. Eşim de kendine bakardı. Artık kendimizi unuttuk. İlk kızımın olması gönlüme göre oldu, tabii ki önce sağlıklı olması... Çok şanslı olduğumu şimdiden hissetmeye başladım" ifadelerini kullandı.

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Babalık sürecinde aktif rol aldığını da dile getiren Şerifoğlu, "Vallahi ben bayağı işin içindeyim. Bayağı aktifim. Üç tane yeğenim olduğu için ve üçünün de büyüme evresinde var olduğum için o mevzulara hakimim. Dolayısıyla ben de kendi çocuğuma tabii ki uyguluyorum. Setten bazen gece geç geliyorum, dinlenmek istiyorum. 'Baba, dinlenemezsin' oluyor" diye konuştu.

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ta 'Tolga' karakterine hayat veren oyuncu, rol aldığı yapımla ilgili değerlendirmelerde bulunurken sektörde yaşanan ekonomik sıkıntılara da değindi. Yapımcıların oyunculardan ücretlerinde indirime gitmelerini istemesiyle ilgili konuşan Şerifoğlu, sürecin sektörün yararına olması için ortak bir noktada buluşulması gerektiğini belirtti.

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"EMEKÇİ ARKADAŞLARIMA DOKUNULSUN İSTEMEM"

Oyuncu, "Herkesin bir adım böyle gelmesi, ortak noktada buluşması eğer sektör için gerçekten iyi olacaksa bunu yapmamız lazım, dedik. Sonra biz o süreçten sonra taşın altına elimizi koyduk, gereğini yaptık. Ben, sette çalışan emekçi arkadaşlarıma dokunulsun istemem. Dolayısıyla zaten bizler, oyuncular olarak gereğini yaptık. Yapım da gereğini yaptı, çok sağ olsun. Şu anda bizim adımıza bir sorun yok bu bağlamda" ifadelerini kullandı.

"BENİM GÖRÜŞÜM BELLİ"

Haluk Bilginer'in yıllar önce verdiği bir röportaj esnasında "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesinin kullanılmasını önermesi yeniden gündem olmuştu. "Türk sineması mı, Türkiye sineması mı?" polemiği hakkında konuşan ve meslektaşının sözlerini değerlendiren Feyyaz Şerifoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Haluk Bilginer'in kariyerine, duruşuna falan kimse bir şey söyleyemez. Benim de haddim değil ama bazı insanların da söylediği her fikre katılmak zorunda değilsiniz yani. Yıllardır devam gelmiş bir durum var; Türk sineması, Türk edebiyatı. O yüzden Haluk Bilginer ya da başka üstat kim olursa olsun o anlamda benim görüşüm belli yani. Türk sinemasıdır, Türk edebiyatıdır.