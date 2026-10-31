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        Haberler Magazin Fırat Tanış: 52 yaşındayım, biraz geç kaldık

        Fırat Tanış: 52 yaşındayım, biraz geç kaldık

        Ünlü oyuncu Fırat Tanış ile yönetmen sevgilisi Zeynep Günay, Bebek'te görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        "52 yaşındayım, biraz geç kaldık"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fırat Tanış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yönetmen sevgilisi Zeynep Günay ile objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Tanış, "Cumhuriyet en büyük değerimiz. Biz bugün buradaysak Cumhuriyet’e borçluyuz" dedi.

        Tiyatronun, sinema ve televizyondan çok farklı bir dünya olduğunu söyleyen Tanış, "Çünkü canlı, keyfi başka" ifadelerini kullandı.

        Gelecek hayallerine ilişkin de konuşan oyuncu, “İnsanın hayalleri bitmez ama artık 52 yaşındayım yani. Biraz geç kaldık” ifadelerini kullandı.

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        #fırat tanış
        #Zeynep Günay
        #bebek
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