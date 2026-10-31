Fırat Tanış: 52 yaşındayım, biraz geç kaldık

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fırat Tanış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yönetmen sevgilisi Zeynep Günay ile objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Tanış, "Cumhuriyet en büyük değerimiz. Biz bugün buradaysak Cumhuriyet’e borçluyuz" dedi.

Tiyatronun, sinema ve televizyondan çok farklı bir dünya olduğunu söyleyen Tanış, "Çünkü canlı, keyfi başka" ifadelerini kullandı.

Gelecek hayallerine ilişkin de konuşan oyuncu, “İnsanın hayalleri bitmez ama artık 52 yaşındayım yani. Biraz geç kaldık” ifadelerini kullandı.