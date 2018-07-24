Ünlülerin eski meslekleri

29.04.2017 - 17:17 | Güncelleme:

  • 1 Ünlülerin eski meslekleri
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    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, bir kamyon fabrikasında çalışırken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 2 Ünlülerin eski meslekleri
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    Kaynarca, bu paylaşımına, "Yer; İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı... Hayatın o yıllarda da bana güzel olduğunu, daha güzel olacağına inandığım yıllar... Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum. Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak... Tek tek hepinize sarıldığımı, kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." notunu düştü.

  • 3 Ünlülerin eski meslekleri
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    Kaynarca, bu paylaşımını ise, "2008'den anılar... Kardeşlerimle..." notuyla paylaştı.

  • 4 Ünlülerin eski meslekleri
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    Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı.

  • 5 Ünlülerin eski meslekleri
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    Matiz, üniversite yıllarına ait gotoğrafı ‘İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Diş Hekimleri Günü’nüz kutlu olsun. Evet, yeni haberim oldu. Evet, gençliğimde punk’tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)' notuyla paylaştı.

  • 6 Ünlülerin eski meslekleri
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    SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da rol olan Ercan Kesal, dizide İdris Koçovalı karakteriyle dikkat çekiyor.

  • 7 Ünlülerin eski meslekleri
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    Usta oyuncunun bir başka mesleği de hekimlik...

  • 8 Ünlülerin eski meslekleri
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    Alparslan Özmol - Tezgahtarlık

  • 9 Ünlülerin eski meslekleri
    9 | 25

    Buğra Gülsoy - Mimar

  • 10 Ünlülerin eski meslekleri
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    Şener Şen - Öğretmen

  • 11 Ünlülerin eski meslekleri
    11 | 25

    Canan Ergüder - Garson

  • 12 Ünlülerin eski meslekleri
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    Barış Arduç - Cankurtaranlık

  • 13 Ünlülerin eski meslekleri
    13 | 25

    Hadise - Tezgahtarlık

  • 14 Ünlülerin eski meslekleri
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    Can Yaman -Avukat

  • 15 Ünlülerin eski meslekleri
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    Okan Yalabık - Turistik eşya satan bir dükkanda çalışıyormuş

  • 16 Ünlülerin eski meslekleri
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    Cem Yılmaz - Karikatürist

  • 17 Ünlülerin eski meslekleri
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    Cüneyt Arkın - Doktor

  • 18 Ünlülerin eski meslekleri
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    Tuba Büyüküstün - Dekor ve sahne tasırımcısı

  • 19 Ünlülerin eski meslekleri
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    Ferhat Göçer - Cerrah

  • 20 Ünlülerin eski meslekleri
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    Nejat İşler - Tezgahtar

  • 21 Ünlülerin eski meslekleri
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    Rafet El Roman - Müezzin

  • 22 Ünlülerin eski meslekleri
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    Ebru Gündeş - Konfeksiyon işçisi

  • 23 Ünlülerin eski meslekleri
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    Sibel Can - Dansöz

  • 24 Ünlülerin eski meslekleri
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    Beyaz - Radyo programcısı

  • 25 Ünlülerin eski meslekleri
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    Serdar Ortaç - Tornacı

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Yorumlar 5
  • Misafir 02 Aralık 2017 Cumartesi 09:36
    tezgahtarlık meslek mi ... mecburiyetten yapılan saçma işler.. zanaat meslektir..
  • Misafir 31 Aralık 2017 Pazar 11:00
    12 yıldır bu işi yapıyorum. Ailemin geçimi bu şekilde sağlıyorum ve bu benim mesleğim. Sizin saçma dediğiniz, meslekten saymadığınız bu sektörde kaç kişi çalışıyor bilginiz var mı ?? Hiç sanmıyorum...
  • Misafir 01 Aralık 2017 Cuma 11:26
    mabel matiz dişçi değildir
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