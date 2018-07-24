Ünlülerin eski meslekleri

2 | 25

Kaynarca, bu paylaşımına, "Yer; İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı... Hayatın o yıllarda da bana güzel olduğunu, daha güzel olacağına inandığım yıllar... Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum. Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak... Tek tek hepinize sarıldığımı, kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." notunu düştü.