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        Haberler Magazin Alina Boz'dan eğlenceli paylaşım

        Alina Boz'dan eğlenceli paylaşım

        Eşi Umut Evirgen ile ilk çocuklarını bekleyen Alina Boz, cilt bakımı yaptığı eğlenceli anlarını yayımladı. Oyuncu, anne olmaya dair samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 09:58 Güncelleme:
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        2 Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde müjdeli bir haberle gündeme gelmişti.

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        Ünlü çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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        Ağustos ayında sürpriz bir paylaşıma imza atan ikili, düzenledikleri cinsiyet partisiyle bir kız bebeklerinin olacağını duyurmuştu.

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        Yeni bir paylaşımda bulunan Boz, cilt bakım rutinini gerçekleştirdiği eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu. Karnının iyice belirginleştiği görülen oyuncunun doğal ve neşeli halleri dikkat çekerken, yayımladığı videoda anne olmaya dair samimi açıklamalarda bulundu.

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        Boz, videosunda yaklaşan annelik süreciyle ilgili espri yaparak şu ifadeleri kullandı: Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor artık. Diyor ki: 'Artık böyle bir yaşamın olmayacak. 12'ye kadar uyuduğun dönemler çok uzakta kalacak.'

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        Saç bakımı süreciyle ilgili detaylara da değinen oyuncu, hamileliğini öğrendiği ilk dönemlerde saç dökülmesi sorunu yaşadığını belirtti. Boz, bu durum karşısında aldığı önlemi dile getirerek, "Saçım daha az dökülsün diye hamileliğimi öğrendiğimde saçımı kestirdim çünkü çok dökülüyordu" ifadelerini kullandı.

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        #Alina Boz
        #hamilelik
        #bebek
        #umut evirgen
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