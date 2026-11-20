"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM OĞLUM"

Oğluyla yer aldığı kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Onan, paylaşımına "Kalabalıkta anca bu kadar; karelerde ufak bir mesafe belki ama içimde sımsıkı sarıp öpüp koklama isteği. Bugün anne olduğum yaştasın; varlığına bir kez daha şükrederek, iyi ki doğdun canım oğlum" notunu ekledi.