Aslı Enver'in kızı Elay 3 yaşına girdi
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay 3 yaşına girdi. Çift, kızlarının yeni yaşı için bir doğum günü partisi organize etti
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 22:17 Güncelleme:
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Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Çift, bu evlilikten 4 Temmuz 2023 tarihinde kızları Elay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.
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Ünlü oyuncu, zaman zaman kızıyla birlikte geçirdiği samimi anları sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturmayı da ihmal etmiyor.
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Son olarak Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay, 1 yaşına girdi. İkili, kızları için bir doğum günü partisi organize etti.