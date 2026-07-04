Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslı Enver'in kızı Elay 3 yaşına girdi

        Aslı Enver'in kızı Elay 3 yaşına girdi

        Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay 3 yaşına girdi. Çift, kızlarının yeni yaşı için bir doğum günü partisi organize etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 22:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Çift, bu evlilikten 4 Temmuz 2023 tarihinde kızları Elay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

        2

        Ünlü oyuncu, zaman zaman kızıyla birlikte geçirdiği samimi anları sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturmayı da ihmal etmiyor.

        3

        Son olarak Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay, 1 yaşına girdi. İkili, kızları için bir doğum günü partisi organize etti.

        4

        Kutlamaya, yakında anne olmaya hazırlanan oyuncu Merve Dizdar da katıldı ve o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu korumaya çalışan çocuklarını darp ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü (DHA)

        #aslı enver
        #Berkin Gökbudak
        #Elay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor"
        "Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Define kazısında acı son
        Define kazısında acı son
        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim
        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        Eski eşlerden gurur paylaşımı
        Eski eşlerden gurur paylaşımı
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!