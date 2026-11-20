Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk'ten yeni paylaşım
Serra Arıtürk, bir süredir aşk yaşadığı Aytaç Şaşmaz ile birlikte çekilen yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 19:49 Güncelleme:
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Oyuncu Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana aşk yaşıyor. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilerleyen dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliklerini gözler önüne sermeye başladı.
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Aytaç Şaşmaz, ağustos ayında sevgilisi Serra Arıtürk'ün 28'inci yaş gününü romantik bir paylaşımla kutlamış, bu paylaşım aynı zamanda çiftin ilişkisini kamuoyuna ilan ettiği an olmuştu.
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Birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Şaşmaz ve Arıtürk, romantik kareleriyle takipçilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.