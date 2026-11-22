Büşra Develi: Evlenmekle ilgili fikrim yok
Ünlü oyuncu Büşra Develi, evliliğe bakış açısını anlattı. Develi, "Evlenmekle ilgili fikrim yok, hayat partneri istediğim bir yerdeyim" dedi
Büşra Develi, özel yaşamına dair bilinmeyenlerini anlattı. Annesinin Trabzonlu, babasının ise Bayburtlu olduğu söyleyen oyuncu, "İzmit’te doğup büyüdüm. 11 yaşında Antalya'ya taşındık. Babamı kaybettikten sonra 18 yaşında konservatuvara hazırlanmak amacıyla tek başına İstanbul’a geldim" dedi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamlayan Develi, oyunculuğa 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisi ile 21 yaşında adım attığını ve erken gelen tanınırlığın kendisinde ilk başta büyük bir şaşkınlık ve koruma refleksi yarattığını dile getirdi.
Ünlü oyuncu, 4 kız kardeş olduklarını, kardeşlerinin farklı şehir ve ülkelerde kendi hayatlarını kurduklarını ve aile içinde güçlü bir bağları bulunduğunu belirtti.
Fatih Altaylı'nın Pazar Sohbeti programına konuk olan ünlü oyuncu, takım sporlarından ziyade koşuyu ve son dönemde bedenini yormadan dengeleyen yogayı tercih ettiğini söyledi.
Büşra Develi, aşk hayatına dair itiraflarda da bulundu. "Şu anda hayatımda hiç kimse yok" diyen Develi, "Evlenip evlenmemenin bir anlamı olmadığında evlenmek gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: ‘Evlenmiş olmak için’ evlenmek değil, ‘Artık evlenmesek ne olur?’ noktasında evlenmek. Hiçbir şey fark etmeyecek, hayatı keyifle paylaşırken evlenmek.