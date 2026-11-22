Develi, "Çünkü sanki ilişki bir yere geliyor, onu evlilik bir yere daha taşıyacak gibi bir algı var. Ama hep aynıysa, hiçbir farkı yoksa evlenmemek gerekiyor. O yüzden evlenmekle ilgili fikrim yok, hayat partneri istediğim bir yerdeyim" diye konuştu.