Derya Uluğ: Yazın bittiğini kabullenemiyorum
Yazdan kalma bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan şarkıcı Derya Uluğ, "Yazın bittiğini kabullenemiyorum" ifadelerini kullandı
Giriş: 11 Ekim 2026 - 10:21 Güncelleme:
1
Haziran ayında müzisyen Asil Gök ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan şarkıcı Derya Uluğ, yaz mevsimine dair keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımladı.
2
Yaz boyunca denizin ve güneşin keyifini çıkaran Uluğ, "Ben yaz insanıyım" ifadelerini kullandı.
3
Sıcaklara doyamadığını ifade eden şarkıcı, bikinili ve mayolu pozlarını paylaştı.