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        Haberler Magazin Derya Uluğ: Yazın bittiğini kabullenemiyorum

        Derya Uluğ: Yazın bittiğini kabullenemiyorum

        Yazdan kalma bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan şarkıcı Derya Uluğ, "Yazın bittiğini kabullenemiyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Haziran ayında müzisyen Asil Gök ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan şarkıcı Derya Uluğ, yaz mevsimine dair keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Yaz boyunca denizin ve güneşin keyifini çıkaran Uluğ, "Ben yaz insanıyım" ifadelerini kullandı.

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        Sıcaklara doyamadığını ifade eden şarkıcı, bikinili ve mayolu pozlarını paylaştı.

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        Derya Uluğ, fotoğraflarına "Yazın bittiğini kabullenemiyorum" notunu düştü.

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        Öte yandan Uluğ, kısa bir süre önce de imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestirmişti.

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        #Derya Uluğ
        #yaz
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