Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş nişanlandı
2019 yılında vefat eden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş ile Müge Zopun, canlı yayında nişanlandı. Çift, Dilber Ay'ın "Tavukları Pişirmişem" şarkısıyla eğlendi
Şarkıcı Dilber Ay 2019 yılında, 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Eşi İbrahim Karakaş uzun süre yas tuttuğunu söylemişti.
61 yaşındaki Karakaş, geçtiğimiz aylarda estetisyen Müge Zopun ile tanıştı. Karakaş, tanıştıktan 15 gün sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Karakaş, zorlu sürecin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" dedi.
Müge Zopun ise "Dilber Hanım’ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı. Ben ona gerçekten büyük saygı duyuyorum. İbrahim’in her zaman arkasındayım. Birbirimize ömrümüzün sonuna kadar her şekilde varız. O bana, ben ona destek oldum" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde birlikteliklerinde kriz yaşayan Karakaş ve Zopun canlı yayında nişanlandı.
Çift, takılan yüzükler sonrasında Dilber Ay'ın "Tavukları Pişirmişem" şarkısıyla eğlendi. Karakaş ve Zopun tepki çekti.
"YAĞLI KAPI BULDUN"
Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik, Karakaş'a sert tepki göstererek, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" ifadelerini kullanmıştı.