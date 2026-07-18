Evrim Alasya'dan bikinili poz
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 17:11 Güncelleme:
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Evrim Alasya, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali vermesinin ardından dinlenmek için geçtiğimiz haftalarda tatile çıkmıştı.
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Balıkesir Altınoluk'ta geçirdiği keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımlayan Alasya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Oyuncu, bikinili bir şekilde objektif karşısında poz verdi.