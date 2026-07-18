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        Haberler Magazin Evrim Alasya'dan bikinili poz

        Evrim Alasya'dan bikinili poz

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 17:11 Güncelleme:
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        Evrim Alasya, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali vermesinin ardından dinlenmek için geçtiğimiz haftalarda tatile çıkmıştı.

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        Balıkesir Altınoluk'ta geçirdiği keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımlayan Alasya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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        Oyuncu, bikinili bir şekilde objektif karşısında poz verdi.

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        Evrim Alasya, fotoğraflarını "Temmuz..." notuyla yayımladı.

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        Spor Bülteni - 16 Temmuz 2026 (Leandro Trossard Beşiktaş'ta)

        Leandro Trossard resmen Beşiktaş'ta. Greenwood transferi avrupa basınında. Lesley Ugochukwu Galatasaray'da. U20 Milli Takımımız Çeyrek Finalde. Filenin Efeleri'nin rakibi Ukrayna.  Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #Evrim Alasya
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