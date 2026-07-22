Fulya Zenginer: Herkes zayıf olmak zorunda değil

"YEMEK YEMEYİ SEVİYORUM"

Oyuncu açıklamasında, "Kilomdan çok memnunum. Hedefim zayıf olmak değil, herkes zayıf olmak zorunda değil. Fit ve sağlıklı olmak istiyorum ama zayıf değil. Ben yemek yemeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto