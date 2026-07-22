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        Haberler Magazin Fulya Zenginer: Herkes zayıf olmak zorunda değil

        Fulya Zenginer: Herkes zayıf olmak zorunda değil

        Sosyal medya hesabından gelen "Ne kadar kilo almışsınız" yorumuna kayıtsız kalmayan Fulya Zenginer, "Kilomdan çok memnunum. Herkes zayıf olmak zorunda değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 21:39 Güncelleme:
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        Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile hayatını birleştirmişti.

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        Mutlu evliliklerini 2022 yılında oğulları Milan'ın dünyaya gelmesiyle taçlandıran çift, ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşamıştı.

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        Ünlü oyuncu, son olarak fiziksel görünümüyle ilgili bir takipçisinden gelen mesaja sessiz kalmayarak tepki gösterdi.

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        Bir takipçisinin direkt mesaj yoluyla gönderdiği "Ne kadar kilo almışsınız" şeklindeki eleştirisine cevap veren Zenginer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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        <strong>"YEMEK YEMEYİ SEVİYORUM"</strong>

        "YEMEK YEMEYİ SEVİYORUM"

        Oyuncu açıklamasında, "Kilomdan çok memnunum. Hedefim zayıf olmak değil, herkes zayıf olmak zorunda değil. Fit ve sağlıklı olmak istiyorum ama zayıf değil. Ben yemek yemeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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