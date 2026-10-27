Gamze Özçelik'ten hayatlara dokunan destek
Gamze Özçelik, Mısır'da tedavi gören 23 Gazzeli hastanın ameliyat ve tedavi masraflarını üstlendi. Özçelik'in tedavileri devam eden hastaları ve ailelerini de ziyaret etti
Oyunculuğun yanı sıra yardım çalışmalarıyla tanınan Gamze Özçelik'in, Gazze'den tedavi amacıyla Mısır'a getirilen 23 hastanın ameliyat ve tedavi masraflarını karşıladığı öğrenildi.
Tedavi süreçleri devam eden hastaları ve ailelerini de ziyaret eden Özçelik, ziyaret sırasında hastalarla bir araya geldi. O anlar Umuda Koşanlar Derneği'nin sosyal medya sayfasından paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, "Gazze’den Mısır’a uzanan zorlu bir şifa yolculuğu... Savaşın ve ağır hastalıkların ortasında kalan 23 Gazzeli kardeşimizin ameliyat ve tedavi masraflarını karşılayarak yeniden sağlığa kavuşmaları için yanlarında olduk. Tedavileri sürerken onları ve ailelerini kaldıkları yerlerde ziyaret ettik; hikayelerini dinledik, acılarını biraz olsun hafifletmeye çalıştık. İyilik, sınırları aşar ve kalbe dokunur. Birlikte daha güçlüyüz" denildi.