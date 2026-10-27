Gamze Özçelik'ten hayatlara dokunan destek

Yapılan açıklamada, "Gazze’den Mısır’a uzanan zorlu bir şifa yolculuğu... Savaşın ve ağır hastalıkların ortasında kalan 23 Gazzeli kardeşimizin ameliyat ve tedavi masraflarını karşılayarak yeniden sağlığa kavuşmaları için yanlarında olduk. Tedavileri sürerken onları ve ailelerini kaldıkları yerlerde ziyaret ettik; hikayelerini dinledik, acılarını biraz olsun hafifletmeye çalıştık. İyilik, sınırları aşar ve kalbe dokunur. Birlikte daha güçlüyüz" denildi.