Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İpek Karapınar: Birkaç haftamız kaldı

        İpek Karapınar: Birkaç haftamız kaldı

        İlk kez anne olmaya hazırlanan İpek Karapınar, doğuma sayılı günler kala karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı. Oyuncu, "Birkaç haftamız kaldı. Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum" sözleriyle duygularını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 19:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Geçtiğimiz yılın ağustos ayında yönetmen Ali Balcı ile hayatını birleştiren oyuncu İpek Karapınar, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

        2

        Mayıs ayında müjdeli haberi vererek hamile olduğunu duyuran ve bir erkek bebek beklediğini açıklayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni fotoğraflarını paylaştı.

        3

        Doğuma sayılı günler kaldığını belirten 42 yaşındaki Karapınar, paylaşımında duygusal ifadeler kullandı.

        4

        "MUAZZAM BİR KARAKTER YÜKLEDİN BANA"

        Bebeğine kavuşmak için gün sayan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: İçimde koca bir dünya oluşuyorken... Oğlum, seninle yaşadığım bu tarifsiz duygularla yeni her ana şükürler olsun. Öyle eğlenceli, öyle çılgın bir süreç ki "Birine ağlarsam diğerinin hatrı kalır" prensibiyle gözyaşlarımın yerli yersiz akıp hemen akabinde gülme krizleriyle taçlandığı, her türlü olayı renklendirerek tüm detayları duygularla kardeş tuttuğum muazzam bir karakter yükledin bana.

        5

        Seninle konuşmanın, yürümenin, yüzmenin, dans etmenin, anında bestelenen atmasyon müziklerin tadını öyle çıkarıyorum ki... Bana yaşattığın neşe; aldığım kiloların da, uykusuzluğun da, penguen olmadığım için daha amatör duran yürüyüşlerimin de canına değsin dedirtiyor.

        6

        "HEYECANLA SANA KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ"

        Teşekkür ederim oğlum. Babanın tüm sürecimiz boyunca beni hep huzurlu ve rahat hissettiren, her şeyin tadını çıkaracak konforu sağlayan, her an nefesimden bir nefes önce canımı hissedip elimi tutan, ayaklarımı ve belimi öpe okşaya rahatlattığı pırlanta kalbiyle yanımda oluşuna da şükürler olsun. Birkaç haftamız kaldı. Şükürler olsun bize şimdiden yaşattıklarına. Seni çok seviyoruz. Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İpek Karapınar
        #Ali Balcı
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
        Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        e-Tebligat sistemine başvuru için son gün 30 kasım
        e-Tebligat sistemine başvuru için son gün 30 kasım
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den
        Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"