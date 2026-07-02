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        Haberler Magazin Kate Hudson ve Danny Fujikawa, Yunanistan'da aşk tazeledi

        Kate Hudson ve Danny Fujikawa, Yunanistan'da aşk tazeledi

        Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ile çıktığı Yunanistan tatilinde romantik anlar yaşadı. Gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran çift, sahildeki samimi halleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        Üç çocuk annesi ABD'li oyuncu Kate Hudson, tatil geleneğini bozmayarak nişanlısı müzisyen Danny Fujikawa ile bir kez daha Yunanistan'a gitti.

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        2016 yılından beri birlikte olan ve 2021'de nişanlanan 46 yaşındaki oyuncu ile Fujikawa, Yunanistan sahillerinde görüntülendi.

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        Romantik anlar yaşayan çift, sahilde birbirlerine sarılıp öpüşerek, sevgi gösterisinde bulundu.

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        Kate Hudson ve Danny Fujikawa, tatilleri esnasında güneşin ve serin suların keyfini çıkararak yorgunluk attı ve enerji depoladı.

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        Günün ilerleyen saatlerinde ise Hudson ve Fujikawa, arkadaş grubuyla birlikte sürat teknesiyle kısa bir tura çıktı.

        Fotoğraflar: Backgrid UK

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        #Kate Hudson
        #Danny Fujikawa
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