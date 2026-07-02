Kate Hudson ve Danny Fujikawa, Yunanistan'da aşk tazeledi

CHP'de Kurultay başvurusu ne zaman? CHP'de "biz daha kalabalığız" kavgası: Bunun sonu nereye varır? Özgür Özel, CHP'yi neden karpuza benzetti? Özgür Özel ve ekibini kuracağı yeni parti ne kadar oy alır? CHP içinden çıkacak olası bir parti ne sonuç üretir? Halk yeni parti istiyor mu? Nedir Ne Değildi... Daha Fazla Göster

CHP'de Kurultay başvurusu ne zaman? CHP'de "biz daha kalabalığız" kavgası: Bunun sonu nereye varır? Özgür Özel, CHP'yi neden karpuza benzetti? Özgür Özel ve ekibini kuracağı yeni parti ne kadar oy alır? CHP içinden çıkacak olası bir parti ne sonuç üretir? Halk yeni parti istiyor mu? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy soruyor; Hukukçular Yiğit Acar ve Ertuğrul Akar, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Aytunç Erkin yanıtlıyor. Daha Az Göster