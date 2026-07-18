Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması: İlişkimiz devam ediyor
Kubilay Aka, şubat ayında ayrıldığı Hafsanur Sancaktutan ile ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı
2024 yılında birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, bu yılın başında ayrılık kararı almıştı.
Ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takibi bırakan ve birlikte çekilen fotoğraflarını silen ikiliden Kubilay Aka, daha sonra bedelli askerlik görevini yapmak üzere Bilecik'e gitmişti.
Terhis olduktan sonra sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Aka'nın gönderisini, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın beğenmesi ve ardından bu beğeniyi geri çekmesi dikkat çekmişti.
Ancak kısa bir süre önce ikiliye dair yeni bir gelişme yaşanmış, Aka ile Sancaktutan, sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başlamıştı.
Habertürkten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yeniköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile ilgili sorulara yanıt verdi.
İlişkileri hakkında çıkan iddialarla ilgili de konuşan Aka, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor. Böyle düşünülmesi üzücü" dedi.