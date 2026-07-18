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        Haberler Magazin Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması: İlişkimiz devam ediyor

        Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması: İlişkimiz devam ediyor

        Kubilay Aka, şubat ayında ayrıldığı Hafsanur Sancaktutan ile ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        2024 yılında birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, bu yılın başında ayrılık kararı almıştı.

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        Ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takibi bırakan ve birlikte çekilen fotoğraflarını silen ikiliden Kubilay Aka, daha sonra bedelli askerlik görevini yapmak üzere Bilecik'e gitmişti.

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        Terhis olduktan sonra sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Aka'nın gönderisini, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın beğenmesi ve ardından bu beğeniyi geri çekmesi dikkat çekmişti.

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        Ancak kısa bir süre önce ikiliye dair yeni bir gelişme yaşanmış, Aka ile Sancaktutan, sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başlamıştı.

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        Habertürkten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yeniköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile ilgili sorulara yanıt verdi.

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        İlişkileri hakkında çıkan iddialarla ilgili de konuşan Aka, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor. Böyle düşünülmesi üzücü" dedi.

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        Ünlü oyuncu, daha sonra değeri yaklaşık 10 milyon TL olan lüks otomobiline binip oradan ayrıldı.

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        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan
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