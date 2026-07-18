Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması: İlişkimiz devam ediyor

Yangın ünlülerin evine ulaştı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve iki gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınının lüks bir siteye sıçradığı; Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Lucas Torreira gibi tanınmış isimlerin evlerinin bulunduğu ancak alevlerin konutlara zarar vermeden engellendiği öğrenildi