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        Haberler Magazin Merve Dizdar'dan hamilelik pozları

        Merve Dizdar'dan hamilelik pozları

        Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Merve Dizdar, karnı burnunda yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 20:30 Güncelleme:
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        2024 yılında iş insanı Cihan Ayger ile hayatını birleştiren oyuncu Merve Dizdar, mutlu evliliğini sürdürüyor.

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        İlk kez anne olmaya hazırlanan ve bir erkek çocuk bekleyen Merve Dizdar, hamilelik sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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        Hamileliğinin son dönemlerinde objektif karşısına geçen oyuncu, farklı aylarda çekilen fotoğraflarını bir araya getirerek yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Dizdar, fotoğraflarına, "Bir saattir uğraşıyorum fotoğraf koyacağım diye… Geç olsun, güç olmasın. Eylül, Ekim, Kasım karışıkssss, belki Ağustos da vardır" notunu ekledi.

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        #Cihan Ayger
        #oyuncu
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