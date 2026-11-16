Merve Dizdar'dan hamilelik pozları
Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Merve Dizdar, karnı burnunda yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Giriş: 16 Kasım 2026 - 20:30 Güncelleme:
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2024 yılında iş insanı Cihan Ayger ile hayatını birleştiren oyuncu Merve Dizdar, mutlu evliliğini sürdürüyor.
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İlk kez anne olmaya hazırlanan ve bir erkek çocuk bekleyen Merve Dizdar, hamilelik sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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Hamileliğinin son dönemlerinde objektif karşısına geçen oyuncu, farklı aylarda çekilen fotoğraflarını bir araya getirerek yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.