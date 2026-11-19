Murat Yıldırım, ailesiyle Antalya'da tatil yaptı
Murat Yıldırım, ara tatili eşi Iman Elbani Yıldırım ve kızı Miray ile Antalya'da geçirdi. Ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte tema parkta eğlenceli bir gün yaşadı
Giriş: 19 Kasım 2026 - 16:40 Güncelleme:
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2016 yılında evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu Iman Elbani, eğitime verilen ara tatili değerlendirmek için tatile çıktı.
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Çift, 2022'de dünyaya gelen 4 yaşındaki kızları Miray ile birlikte Antalya'ya gitti.
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Tema parktaki farklı eğlence alanlarını gezen ve çeşitli oyunları deneyimleyen Yıldırım ailesi, gün boyunca vakit geçirdi.