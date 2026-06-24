Nesrin Cavadzade, balayından fotoğraflar yayımladı

"BU YAŞTA BİR KADININ BU KADAR FRESH GÖRÜNMESİNE ALIŞIK DEĞİLSİNİZ" DEMİŞTİ

Oyuncu, "Bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Mutluyum. Kaldı ki botoks yaptırsam kime ne? Ya da yanağımın şişkinliği oyunculuğumu görmenizi mi engelledi? Belki şişmanladım, belki kilo aldım, belki çok yemek yedim. Belki kortizon tedavisi görüyorum, belki hastayım, belki de çocuk bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.