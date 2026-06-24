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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade, balayından fotoğraflar yayımladı - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade, balayından fotoğraflar yayımladı

        Nesrin Cavadzade, mayıs ayında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Taner Uçar ile çıktığı balayından fotoğraflar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 20:02 Güncelleme:
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        Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs'ta Bodrum'da düzenlenen sürpriz bir nikah töreniyle evlenmişti.

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        Oyuncu, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum’da nikah kıydık. İlişkimizin altıncı ayında teklif aldım. Önce nikah yaptık, düğünümüz ise sonra olacak" açıklamasını yapmıştı.

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        43 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Kadir Taner Uçar ile çıktığı balayından fotoğraflar paylaştı.

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        Cavadzade'nin yaptığı paylaşımlarda çiftin baş başa romantik yemekler yediği, birlikte spor yaptığı ve tatilin tadını çıkardığı anlar dikkat çekti.

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        Oyuncunun eşiyle yer aldığı romantik kareler, takipçilerinin beğenisini topladı.

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        Öte yandan Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda takipçilerinin botoks yorumları sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

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        "BU YAŞTA BİR KADININ BU KADAR FRESH GÖRÜNMESİNE ALIŞIK DEĞİLSİNİZ" DEMİŞTİ

        Oyuncu, "Bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Mutluyum. Kaldı ki botoks yaptırsam kime ne? Ya da yanağımın şişkinliği oyunculuğumu görmenizi mi engelledi? Belki şişmanladım, belki kilo aldım, belki çok yemek yedim. Belki kortizon tedavisi görüyorum, belki hastayım, belki de çocuk bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Nesrin Cavadzade
        #Kadir Taner Uçar
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