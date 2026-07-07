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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade'nin tatil pozları

        Nesrin Cavadzade'nin tatil pozları

        Nesrin Cavadzade, Bodrum'da tatil yaptığı anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 20:49 Güncelleme:
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        4 Mayıs'ta hayatını Kadir Taner Uçar ile birleştiren Nesrin Cavadzade, rol aldığı dizi çekimleri için Bodrum'da bulunuyor.

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        Hem iş hem tatil yapan oyuncu, set aralarında yorgunluk atarak güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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        Cavadzade, son olarak tatil anlarına ait fotoğrafları 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımladı.

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        43 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımlarındaki fit fiziğiyle takipçilerinin beğenisini topladı.

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        (DHA) İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Kentin çeşitli noktalarından gözüken yangına orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor

        #Nesrin Cavadzade
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