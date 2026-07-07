Nesrin Cavadzade'nin tatil pozları
Nesrin Cavadzade, Bodrum'da tatil yaptığı anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 20:49 Güncelleme:
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4 Mayıs'ta hayatını Kadir Taner Uçar ile birleştiren Nesrin Cavadzade, rol aldığı dizi çekimleri için Bodrum'da bulunuyor.
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Hem iş hem tatil yapan oyuncu, set aralarında yorgunluk atarak güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
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Cavadzade, son olarak tatil anlarına ait fotoğrafları 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımladı.