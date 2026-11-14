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        Haberler Magazin Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu nişanlandı

        Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu nişanlandı

        Oyuncu çift Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, yüzüklerini taktıklarını duyurdu. İkili, mutlu anlarını "İşte dönüm noktası 14.11.26" notuyla takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, ilişkilerini evlilik yolunda bir adım daha ileriye taşıdı.

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        Bir süredir birlikte olan çift, ailelerinin ve yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle yüzüklerini taktıklarını duyurdu.

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        Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, nişandan romantik anlarını ise "İşte dönüm noktası 14.11.26" notuyla sosyal medya hesaplarından sevenleriyle buluşturdu.

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        Çiftin mutlu gününe dair görüntüler, davetliler tarafından da sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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        Öte yandan, geçtiğimiz yıl 28'inci yaş gününü kutlayan Şifanur Gül, sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan aldığı evlilik teklifiyle büyük bir sürpriz yaşamıştı.

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