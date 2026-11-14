Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, yüzüklerini taktıklarını duyurdu. İkili, mutlu anlarını "İşte dönüm noktası 14.11.26" notuyla takipçileriyle paylaştı
Giriş: 14 Kasım 2026 - 17:44 Güncelleme:
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Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, ilişkilerini evlilik yolunda bir adım daha ileriye taşıdı.
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Bir süredir birlikte olan çift, ailelerinin ve yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle yüzüklerini taktıklarını duyurdu.
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Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, nişandan romantik anlarını ise "İşte dönüm noktası 14.11.26" notuyla sosyal medya hesaplarından sevenleriyle buluşturdu.