Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı

RAMS Park'taki çim krizinin perde arkası! Çim saha uzmanı Tarık Uslu'dan çarpıcı açıklamalar

RAMS Park'ın zemini neden bu hale geldi? Galatasaray'ın stadındaki çim sorunları nasıl ortaya çıktı ve bu problem nasıl çözülecek? Çim Saha Uzmanı Tarık Uslu, HT Spor'a yaptığı değerlendirmede RAMS Park'ın zeminindeki sorunların nedenlerini, benzer statlardaki uygulamaları ve çözüm yollarını anlattı... Daha Fazla Göster RAMS Park'ın zemini neden bu hale geldi? Galatasaray'ın stadındaki çim sorunları nasıl ortaya çıktı ve bu problem nasıl çözülecek? Çim Saha Uzmanı Tarık Uslu, HT Spor'a yaptığı değerlendirmede RAMS Park'ın zeminindeki sorunların nedenlerini, benzer statlardaki uygulamaları ve çözüm yollarını anlattı. Daha Az Göster