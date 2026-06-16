Ünlülerin Bodrum mesaisi devam ediyor
Yaz sezonunu Bodrum'da geçiren oyuncular, Torba'daki bir otelin plajında güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı
Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:24 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Bodrum Torba'daki bir otelin plajında deniz güneş ve su sporlarının keyfini çıkaran oyuncular, renkli görüntüler oluşturdu.
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Meslektaşı Demirhan Demircioğlu ile kürek sörf yapan Ahsen Eroğlu, Ege'nin serin sularında serinledi.
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İkili, daha sonra arkadaş gruplarıyla birlikte plajda voleybol oynayarak keyifli anlar yaşadı.
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Su sporlarıyla ilgilenen genç oyuncu Leya Kırşan ise kano yaptı.
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Plaja botla gelen oyuncu Burak Berkay Akgül de voleybol oynayan arkadaşlarına dahil oldu.
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İmaj değişikliğine giderek sakal bırakan Alp Navruz da plajdaydı. Denize girmeyi tercih etmeyen oyuncu, gün boyunca bol bol fotoğraf çektirdi.