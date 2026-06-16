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        Haberler Magazin Ünlülerin Bodrum mesaisi devam ediyor

        Ünlülerin Bodrum mesaisi devam ediyor

        Yaz sezonunu Bodrum'da geçiren oyuncular, Torba'daki bir otelin plajında güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:24 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Bodrum Torba'daki bir otelin plajında deniz güneş ve su sporlarının keyfini çıkaran oyuncular, renkli görüntüler oluşturdu.

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        Meslektaşı Demirhan Demircioğlu ile kürek sörf yapan Ahsen Eroğlu, Ege'nin serin sularında serinledi.

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        İkili, daha sonra arkadaş gruplarıyla birlikte plajda voleybol oynayarak keyifli anlar yaşadı.

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        Su sporlarıyla ilgilenen genç oyuncu Leya Kırşan ise kano yaptı.

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        Plaja botla gelen oyuncu Burak Berkay Akgül de voleybol oynayan arkadaşlarına dahil oldu.

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        İmaj değişikliğine giderek sakal bırakan Alp Navruz da plajdaydı. Denize girmeyi tercih etmeyen oyuncu, gün boyunca bol bol fotoğraf çektirdi.

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        Doğan Bayraktar ise denizin üzerinde adeta şov yaptı. Seabob kullanarak uzun süre denizde vakit geçiren oyuncu, su sporlarındaki hünerlerini sergiledi.

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        Ünlü isimlerin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Demirhan Demircioğlu
        #ahsen eroğlu
        #Leya Kırşan
        #Burak Berkay Akgül
        #Alp Navruz
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