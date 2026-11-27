"ÖNÜMDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ"

İlişkilerindeki dengeyi anlatan Pınar Altuğ ise dışarıdan sert algılandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Yağmur grileri olmayan, hayatı siyah ve beyaz yaşayan biri. Ben ise daha gri, orta yolu bulan, işleri idare eden biriyim ama dışarıdan öyle görünmüyor. Çalışırken kimseyi görmüyorum; "Babamı bile tanımıyorum" derler ya, önümde hiçbir şey duramaz. İşteki bu halim tüm kişiliğim gibi algılanıyor. Oysa keskin sınırları olan Yağmur.