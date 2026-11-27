Yağmur Atacan: Şakalar yaparak gönlünü çeldim
Oyuncu Yağmur Atacan, Pınar Altuğ ile tanışma hikâyesini anlattı. Atacan, "Sahneler arasında türlü şakalar yaparak gönlünü çeldim. Pınar Altuğ gibi bir kadının gönlünü kazanmak için onun da sana sinyal vermesi gerekiyor" dedi
2008'de nikâh masasına oturan ve 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevinci yaşayan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, özel hayatlarına ve kariyerlerine dair açıklamalarda bulundu.
"ONUN DA SANA SİNYAL VERMESİ GEREKİYOR"
Pınar Altuğ ile nasıl tanıştıklarını ve yakınlaştıklarını anlatan Yağmur Atacan ise eşini ilk gördüğünde ekrandaki görüntüsünden farklı bulduğunu belirtti. Atacan, "Pınar Altuğ'un, Pınar olduğunu bilmiyordum çünkü ekrandakinden çok farklıydı. Sahneler arasında türlü şakalar yaparak gönlünü çeldim. Pınar Altuğ gibi bir kadının gönlünü kazanmak için onun da sana sinyal vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"ANNE OLMAYI GERÇEKTEN İSTİYORDUM"
'Berfu Yenenler Talk Show'a konuk olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, evlilik kararlarının nasıl geliştiğini anlattı. O dönem anne olmak istediğini belirten Altuğ şu ifadeleri kullandı: Yağmur bana, "Artık çocuk sahibi olma yaşına geldin" dedi. Ben de tam o dönemde anne olmayı gerçekten istiyordum. Bunun üzerine "O zaman evlenelim" diyerek, evlendik.
Düğün gününde yaşadıkları telaşı anlatan Pınar Altuğ, "Düğün gününde Yağmur sabah 07.30'da eve geldi, hem de hiç uyumadan evlendik. Aradan biraz zaman bulunca da beş günlük ufak bir kaçamak yapıp balayımız için Paris'e gittik" dedi.
"EKRAN DIŞINDAKİ İŞLERE YÖNELDİM"
'Doktorlar' dizisinden sonra neden ekranlarda yer almadığını anlatan Yağmur Atacan, şu ifadeleri kullandı: Başka işlerle ilgileniyordum. İkimiz de çok yoğunken Su'ya vakit ayıramıyorduk. O dönem 'Çocuklar Duymasın' iyi gidiyordu, Pınar da yoğun çalışıyordu. Benim de benzer bir tempom olsaydı iş programlarımızı denk getirmek zorlaşırdı. Bu yüzden ekran dışındaki işlere yöneldim. Pandemiye kadar süreç iyi ilerledi, şimdi yeniden tiyatro sahnesine döndüm.
Tiyatro özlemi sorulan Atacan, "Sadece özlemek yetmiyor. 25 yıldır tiyatro sahnesine çıkmamıştım. Reklam ve dizilerde rol almaya devam ettim ama tiyatro başka bir dünya. 25 yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıktım, biraz paslanmışım. Karakterden kopmamak için konsantrasyonumu yeniden toparlamam gerek" diye konuştu.
"ÖNÜMDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ"
İlişkilerindeki dengeyi anlatan Pınar Altuğ ise dışarıdan sert algılandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Yağmur grileri olmayan, hayatı siyah ve beyaz yaşayan biri. Ben ise daha gri, orta yolu bulan, işleri idare eden biriyim ama dışarıdan öyle görünmüyor. Çalışırken kimseyi görmüyorum; "Babamı bile tanımıyorum" derler ya, önümde hiçbir şey duramaz. İşteki bu halim tüm kişiliğim gibi algılanıyor. Oysa keskin sınırları olan Yağmur.