Şarkıcı Göksel, Bostancı Gösteri Merkezi konserinde sevilen şarkılarının yanı sıra 11 yıl aradan sonra yayımladığı 'Rüyaların İşi' albümünden de şarkılar söyledi. Şarkıcı, albümün dördüncü klibini çektiği 'Bir Cumartesi Gecesi'ni ilk kez canlı seslendirdi. Konserin sürprizi ise seyirciler arasında gerçekleşen evlilik teklifi oldu.

"BURADA ŞARKI SÖYLERKEN ÇOCUKLUĞUMA GİDİYORUM"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göksel, "Burası benim konser izlemeye geldiğim ilk salon. O yüzden manevi olarak burada sahneye çıkmanın çok büyük bir önemi var. Her defasında çok heyecanlanıyorum, o heyecanla sahnedeyim. Çocukluğuma gidiyorum ve burada şarkı söylerken kendimi çok mutlu hissediyorum" diye konuştu.

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'Rüyaların İşi' albümünü plak olarak da yayımlayan Göksel, plağa el yazısını ve kişisel arşivinden fotoğrafları ekledi. Anne ve babasının birlikte olduğu bir fotoğrafın da plakta yer aldığını belirten Göksel, "Hâlâ plak çıkartıyorum; o dönemlerdeki işin tadını arıyorum. Her şey çok steril ve biz orada duyguyu kaybediyoruz, çok matematiksel oluyor" dedi. Göksel, canlı performansın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu da ifade etti.

"BİZLER SPORCU GİBİ YAŞIYORUZ"

Sahne temposuna düzenli spor yaparak hazırlandığını anlatan Göksel, "Sahneye çıktığımızda çok enerjiye ihtiyacımız oluyor. Spor sadece iyi görünmemi sağlamıyor; yorulmamamı ve güçlü kalmamı sağlıyor. Bence sesime de iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

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VİZE KRİZİNE RAĞMEN SAHNEYE ÇIKTI

Yurt dışı konserlerinde ekibinin yaşadığı vize sorununa da değinen Göksel, "Ben konseri yapmayı gerçekten çok istiyordum. Şarkılarım akustik performansa uygundu. Kısa sürede, uzun süredir birlikte bir proje gerçekleştirmek istediğim piyanist arkadaşım Tuluğ Tırpan ile organize olduk ve yalnızca bir günlük provayla sahneye çıktık. Harika bir konser oldu. Bazen beklemediğimiz şeyler, beklemediğimiz sonuçlar doğurabiliyor" dedi. Şarkıcı, vize başvurularını yeniden yaptıklarını da sözlerine ekledi.