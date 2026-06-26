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        Haberler Magazin Halil Ergün'den "Bu ülkede her haltı bu 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor" sözlerine açıklama - Magazin haberleri

        Halil Ergün'den tepki çeken sözlerine açıklama

        Halil Ergün, "Mustafa Kemal Atatürkçü olmadım hiçbir zaman. Bu ülkede her haltı bu 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor" sözlerinin tepki çekmesinin ardından açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        Tepki çeken sözlerine açıklama

        Usta oyuncu Halil Ergün, konuk olduğu bir programda siyasi görüşleri ve geçmişteki referandum tercihleri hakkında bir takım açıklamalarda bulunmuştu.

        Programda "Ben Cumhuriyetçiyim, ben Mustafa Kemal Atatürkçü olmadım hiçbir zaman. 'Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları' derim Cumhuriyeti kuranlara. Bu ülkede her haltı bu 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor" şeklinde konuşan Ergün'ün bu sözleri, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.

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        "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BENİM EN SEVDİĞİM ADAMIMDIR"

        Gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yayımlayan Halil Ergün, konunun çarpıtıldığını ifade etti. Evinde 5 adet Mustafa Kemal tablosu olduğunu belirten oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Mustafa Kemal Atatürk'ün kim olduğunu, ne yaptığını çok iyi bilenlerdenim. Cumhuriyet kurulduğunda sülalem de gemisinin içinde vardı. Cumhuriyet içinde biz neler yaşadık, ben 68 kuşağındanım. Atatürkçülük kavramı kullanılarak ne haltlar edildiğini de biliyoruz. Bu Mustafa Kemal'e konuşmak değildir, Atatürkçülüğü kullanma noktasını eleştirmektir. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in kurucusu, benim en sevgili adamımdır. Ona laf söyleyenin alnını karışlarım. Ama toplumsal girişim içinde Atatürk'ü ne kadar tersine kullandıklarını söyledim ve sözlerim çarpıtıldı. Atatürk'e karşı olduğumu anlatan yaklaşıma getiriyorlar. Bunların hesabını çok fena soracağım. Hakkımda konuşulanları hukuken de takip edeceğim.

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        "MESELEYE BÜTÜN BAKMAK LAZIM" DEMİŞTİ

        Program esnasında neden özellikle "Atatürk" ifadesini tercih etmediğine yönelik bir soruya da yanıt veren Ergün, Soyadı Kanunu’ndan sonra bu soyadının sadece üç yıl kullanılabildiğini hatırlatarak, "Zaten hastaydı adamcağız. Mustafa Kemal, arkadaşları ve hepimiz imparatorluk çocuklarıyız. Gökten zembille inmedi Mustafa Kemal. Meseleye bütün bakmak lazım. Bizim kimseye karşı özel bir düşmanca tavrımız yok" dedi.

        Ergün ayrıca, 2010 yılındaki anayasa referandumunda 12 Eylül askeri darbesiyle hesaplaşmak adına büyük bir keyifle "Evet" oyu kullandığını da sözlerine eklemişti.

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