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        Haberler Objektife Takılanlar Hande Erçel'in, Devin Booker sessizliği

        Hande Erçel'in, Devin Booker sessizliği

        Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, Devin Booker'ın sosyal medya beğenisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Hande'nin, Booker sessizliği

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Erçel ve ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan ablası Gamze Erçel, önceki gün Etiler'de bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

        Hande Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar, NBA yıldızı Devin Booker tarafından beğenilmişti.

        Basın mensuplarının bu konudaki soruları karşısında sessiz kalan Erçel, otomobiline binerek hızla uzaklaştı.

        Devin Booker, 2020 yılında dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile yaşadığı çalkantılı aşkla uzun süre gündemde kalmıştı.

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        #Hande Erçel
        #devin booker
        #Gamze Erçel
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