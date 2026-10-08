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        Haberler Müzik Hande Yener, Almanya'da sevenleriyle buluşacak

        Hande Yener, Almanya'da sevenleriyle buluşacak

        Hande Yener'in "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesi Almanya'ya taşınıyor. Yener, 27 Kasım'da Mannheim'da dev senfoni orkestrası eşliğinde Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını seslendirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:17 Güncelleme:
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        Almanya'da sevenleriyle buluşacak

        Hande Yener, Türkiye'de büyük ilgi gören özel projesi "Hande Bizi Sezen'e Götür" ile bu kez Almanya'daki müzikseverlerle buluşacak. Yener, 27 Kasım 2026 Cuma akşamı Mannheim Rosengarten'daki Mozartsaal'da sahne alacak. Konserde şarkıcıya Almanya'nın köklü orkestralarından Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz eşlik edecek.

        Sezen Aksu'nun Türk pop müziğine damga vuran şarkılarından oluşan "Hande Bizi Sezen'e Götür", Türkiye'de kapalı gişe konserlerle sahnelendi. Hande Yener'in Sezen Aksu repertuvarını kendi yorumuyla sahneye taşıdığı proje, gördüğü yoğun ilginin ardından şimdi Almanya'daki müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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        Mannheim konserinde Hande Yener'e Almanya'nın dev senfoni orkestralarından Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz eşlik edecek. Sezen Aksu'nun farklı dönemlerden şarkıları, konser için hazırlanan senfonik düzenlemelerle seslendirilecek. Pop müzik ile senfonik müziği aynı sahnede buluşturacak konserde Yener, Sezen Aksu repertuvarından seçilen eserleri orkestra eşliğinde yorumlayacak.

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        #HANDE YENER
        #almanya
        #konser
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