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        Haberler Dünyadan Havadayken uçağın kapısını açmaya çalışan oyuncu Selma Blair tutuklandı

        Havadayken uçağın kapısını açmaya çalışan oyuncu Selma Blair tutuklandı

        Uçak havadayken uçağın kapısını açmaya çalıştığı, tartıştığı mürettebata şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Selma Blair, kefaletle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        Uçakta olay çıkaran oyuncu tutuklandı

        Oyuncu Selma Blair, önceki gün Delta Airlines'a ait uçaktan indikten sonra tutuklandı.

        ABD'nin New York şehrindeki JFK Havalimanı'na doğru yola çıkan 54 yaşındaki oyuncunun, uçak havadayken uçağın kapısını açmaya çalıştığı, bunun da uçaktaki mürettebatla bir gerginliğe yol açtığı öğrenildi. Tartışmanın fiziksel bir kavgaya dönüştüğü ve bir uçuş görevlisinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

        TMZ'nin haberine göre Blair, bir uçuş görevlisine yumruk atmak ve diğerini ısırmakla suçlanıyor.

        Blair'in uçaktan sürüklenerek indirilirken kriz halinde olduğu ve "Lütfen durun! Hayır, hayır! Lütfen yapmayın! Bırakın beni!" diye bağırdığı duyuldu.

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        Uçaktan indikten sonra hastaneye kaldırılan ve ardından tutuklanan oyuncunun temsilcisi, "Selma, iddia edilen davranışa yol açan bir tıbbi acil durum yaşadı. İniş yaptıktan sonra derhal tıbbi müdahale gördü ve şu anda durumu stabil" açıklamasını yaptı.

        Avukatlarının iddiasına göre ünlü oyuncu, pazar gecesi uçakta geçirdiği kontrolsüz sinir krizinden önce güçlü bir ilacın dozunu fazla kaçırdı ve kafasını çarptı.

        Uçakta yaşanan şiddet olayının ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun bir hemşireye saldırmak ve bir polisin kafasına defalarca tekme atmakla suçlanarak iki ayrı saldırı suçlamasıyla yargılandığı öğrenildi.

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        Mahkemeye çıkarıldığında kelepçeli bir şekilde sorgulanan oyuncu, kefaletle serbest bırakıldı.

        Blair'in avukatı, oyuncunun bir uçuş görevlisine yumruk attığı ve diğerini ısırdığı iddialarına değinerek, "Bu kasıtlı bir saldırı değildi. Bayan Blair, ciddi nörolojik semptomları kontrol altına alan güçlü bir ilacın birkaç dozunu kaçırdı" dedi. Oyuncunun Multipl Skleroz (MS)hastası olduğunu ekleyen avukatı, "Bayan Blair, bu uçuşa, uçuştan önceki günlerde sette uzun ve yorucu saatler çalıştıktan sonra bindi. Ayrıca uçuş sırasında Bayan Blair'in düştüğü ve başını çarptığı bir olay yaşandı. Bu faktörler, yüksek rakımla birleşince, ciddi bir kafa karışıklığı ve yönelim bozukluğu durumuna yol açtı" savunmasını yaptı.

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        'Legally Blonde' ve 'Hellboy' gibi yapımlarla tanınan oyuncunun ayrıca, "Amerika Birleşik Devletleri'nin özel deniz ve kara yetki alanı içinde işlenen saldırı" nedeniyle en az bir federal ihlalden de yargılanması bekleniyor.

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        #Selma Blair
        #UÇAK
        #sinir krizi
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        #dava
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