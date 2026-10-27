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        Haberler Magazin Hülya Avşar köpeğiyle yürüyüşte

        Hülya Avşar köpeğiyle yürüyüşte

        Hülya Avşar, Yeniköy Sahili'nde köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 08:37 Güncelleme:
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        Köpeğiyle yürüyüşte

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yeniköy Sahili'nde objektiflere yansıyan Hülya Avşar, köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptı.

        Bir ileri bir geri yürüyen Avşar, basın mensuplarını görünce konuşmak istemediğini belirterek sadece selam vermekle yetindi. Hülya Avşar'ın yürüyüş esnasında köpeğimi çantada gezdirmesi dikkat çekti.

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        #Hülya Avşar
        #Yeniköy
        #sahil
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