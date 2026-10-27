Hülya Avşar köpeğiyle yürüyüşte
Hülya Avşar, Yeniköy Sahili'nde köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi
Giriş: 27 Ekim 2026 - 08:37 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yeniköy Sahili'nde objektiflere yansıyan Hülya Avşar, köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptı.
Bir ileri bir geri yürüyen Avşar, basın mensuplarını görünce konuşmak istemediğini belirterek sadece selam vermekle yetindi. Hülya Avşar'ın yürüyüş esnasında köpeğimi çantada gezdirmesi dikkat çekti.
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