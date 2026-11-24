Ünlü oyuncu Jessica Alba, boşanma anlaşmasının bir parçası olarak eski eşi Cash Warren'a 577 bin 481 dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu ödeme, Alba'nın şirketi HonorBar Inc.'in kâr paylaşım planı kapsamındaki emeklilik ödemelerinden karşılanacak.

Kararda ayrıca Alba'nın, söz konusu şirket planından elde edeceği ek hakların tamamını Warren'e ödemeyeceği, kararda belirtilen tutarın ötesinde bir yükümlülük altına girmeyeceği de belirtildi.

Daha önce de Warren'ın şubat ayında boşanma davası sonuçlandığında mal varlığının eşit dağılımı için Alba'dan üç milyon dolarlık bir ödeme alması kararı çıkmıştı.

REKLAM

EVLİLİK SÖZLEŞMELERİ YOK

Alba'nın Honest Company şirketinin 623 milyon dolar, Warren'ın çorap ve iç çamaşırı markasının ise en az 100 milyon dolar değerinde olmasına rağmen çiftin evlilik öncesi sözleşme imzalamadığı öğrenilmişti.

Eski eşlerin Honor (18), Haven (15) adında iki kızı ve Hayes (8) adında bir oğlu var. İkili, tüm çocuklarının yasal ve fiziksel velayetini paylaşıyor. Çift, 16 yıllık evliliği Aralık 2024'te sonlandırmıştı.

2024'TE AYRILDILAR

Alba, Ocak 2025'te, ayrılıklarıyla ilgili sessizliğini bozarak, "Son 20 yılda evliliğimizde nasıl büyüdüğümüzle gurur duyuyorum ve artık bireyler olarak büyüme ve gelişmenin yeni bir bölümüne başlamamızın zamanı geldi" demişti. "Birbirimize sevgi, nezaket ve saygı duyarak yolumuza devam ediyoruz ve sonsuza dek bir aile olacağız" diyen Alba, "Çocuklarımız en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor ve bu süreçte mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

REKLAM

Alba, bir ay sonra da "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

YENİ AŞK YAŞIYOR

45 yaşındaki Alba, o zamandan beri oyuncu Danny Ramirez ile ilişki yaşıyor. İkilinin adı, Temmuz 2025'ten beri yan yana anılıyor.

47 yaşındaki Warren de, eski eşinin yeni ilişkisi hakkında demeç vererek, "Onun adına mutluyum" demişti.

Alba ve 34 yaşındaki Ramirez'in ilişkisi hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor. Çift, mayıs ayında, Florida'daki romantik bir tatil sırasında sahilde öpüşürken görüntlenmişti.