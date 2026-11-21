'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Almanya'daki bir hastanede tedavisi devam eden Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 53 yaşındaki rapçinin sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

Killa Hakan'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Sarıdere, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Killa Hakan'ın tedavisi yoğun bakımda devam etmekte. Ancak genel sağlık durumunun iyiye gittiğini memnuniyetle buradan paylaşmak isterim. Bu süreçte kendisine dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimizi sunarız. 12 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan konserimiz şu an için iptal edilmiştir.