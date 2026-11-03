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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım

        'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 145'inci bölümünden 4'üncü tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 20:44 Güncelleme:
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        "Ben onun babasıyım!"

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden yayınlanan çarpıcı tanıtım, heyecanı zirveye taşıyor.

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Nursema ve Asil'in yüzleşmesi ekrana geliyor. Asil aşkını itiraf ederken, Nursema'nın "Seninle ben olamayız. Bugün beni belki de gerçekten ilk defa kaybettin!" sözleriyle net duruşu dikkat çekiyor.

        Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Abdullah, Nursema'dan özür diliyor.

        Elif, Çimen ve Emir'in barıştığını müjdelerken bu haber Kıvılcım ve Salkım'ı karşı karşıya getiriyor.

        Lider'in Ömer'in oteline yaptığı beklenmeyen ziyaret ile Londra'ya giden Hilal'in Ömer'e veda etmesi merak uyandırıyor.

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        Tanıtımın finaline ise Başak ve Lider'in gözlerden uzak buluşmasına Fatih'in şahit olması damga vuruyor.

        Başak oğlunu Lider'den uzak tutmak isterken, Lider'in Cemo'nun babası olduğunu söylemesi yeni bölüme olan heyecanı zirveye taşıyor.

        'Kızılcık Şerbeti', Cuma saat 20.00'de SHOW TV'de.

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