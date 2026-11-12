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        Haberler Dünyadan Madonna'nın Coachella'da alt kadroda yer almasına büyük tepki: Büyük saygısızlık!

        Madonna'nın Coachella'da alt kadroda yer almasına büyük tepki: Büyük saygısızlık!

        Gelecek yılın Coachella Müzik ve Sanat Festivali ana kadrosu açıklandığında Madonna hayranlarının büyük bir kısmı tepki gösterdi. Madonna'nın alt kadroda yer almasına, "Büyük saygısızlık!" eleştirileri geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        "Büyük saygısızlık!"

        Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden Coachella'nın 2027 yılı resmi kadrosu dün açıklandı, ancak ana kadro herkesi memnun etmedi. Özellikle de Madonna hayranlarını...

        İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, R&B sanatçısı SZA ve Avustralyalı rockçı Tame Impala, festivalin üç ana sanatçısı olurken, 'Popun Kraliçesi' lakaplı Madonna ise daha alt sıralarda sahne alacak.

        Madonna'nın ana sahneye seçilmemesini haksızlık olarak değerlendiren pek çok öfkeli hayranı, "Madonna'nın Coachella'da ana sanatçı olmaması ona saygısızlık" yorumunu yaptı.

        KARARIN ÖZEL BİR NEDENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Sosyal medyada, "Madonna'nın Coachella'da ana sahne sanatçı olmaması ve bunun yerine bir çadıra sıkıştırılması kesinlikle saçmalık" şeklinde eleştiriler yağdı.

        Ancak Madonna'nın ana sahnede değil de daha küçük olan dans çadırında performans sergilemesinin özel bir nedeni olduğu ortaya çıktı. 68 yaşındaki Amerikalı sanatçı, 2006 yılında 'Confessions on a Dance Floor' albümü döneminde, 'Sahara Dance' adlı konser çadırında sürpriz bir 40 dakikalık performans sergileyerek, Coachella'da sahne alan ilk ana akım pop yıldızı oldu.

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        "TARİH YAZDIĞI ÇADIRA GERİ DÖNDÜ"

        Bu yılın başlarında uzun zamandır beklenen albümünün devamı niteliğindeki 'Confessions II'yi yayımlayan Madonna'nın dans çadırında performans sergileme kararı, orijinal Coachella performansına bilinçli bir gönderme niteliğinde.

        Bir hayranı Madonna'nın bu kararını desteklerken, "2006'da Madonna, rock ve alternatif müzik gruplarının hakim olduğu bir dönemde Coachella'da sahne alan ilk pop yıldızıydı. Ondan sonra gelen herkesin yolunu açtı. 21 yıl sonra, tarih yazdığı Dans Çadırı'na geri döndü" mesajını paylaştı.

        Sanatçının kararını destekleyen bir başkası da "Gerçek Madonna hayranları, çadırı kendisinin istediğini ve ana sanatçı olmak istemediğini bilir" dedi.

        Gelecek yılki Coachella'da sahne alacak diğer sanatçılar arasında Phoebe Bridgers, Weezer, Dom Dolla, Don Toliver, Robyn, Zara Larsson, Steve Lacy, Kelela, Kehlani, Diljit Dosanjh, Tiësto, Kygo, Adéla, Måneskin, Four Tet, Underworld, Giorgio Moroder gibi isimler yer alıyor.

        Festival, 9-11 Nisan ve 16-18 Nisan 2027 tarihlerinde ABD'nin Indio şehrinde düzenlenecek.

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