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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül: Yılbaşı ücretleri abartılıyor

        Mahsun Kırmızıgül: Yılbaşı ücretleri abartılıyor

        Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı konser ücretleriyle ilgili ortaya atılan astronomik rakamlara "Abartılıyor" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        "Yılbaşı ücretleri abartılıyor"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'ın 43'üncü kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne alan Mahsun Kırmızıgül, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kırmızıgül, şarkıcıların yılbaşı konser ücretleriyle ilgili ortaya atılan astronomik rakamlara tepki gösterdi. Ünlü isim, "Yapmayın böyle şeyler. O paraları gören herkes beni aramaya başladı. 'Nasılsın, iyi misin?' diye soruyorlar. Abartılıyor kardeşim" dedi.

        "SİNEMAYI ÖZLÜYORUM"

        Sinema sektöründeki ekonomik sıkıntılara da değinen Mahsun Kırmızıgül, "Herkes taşın altına elini koymalı. Sen ben meselesi değil, biz olmalıyız. Sinema her zaman gönlümde yatan bir aslan" ifadelerini kullandı. Sahne gösterisinde çocukluk görüntüleriyle düet yaptığını belirten Kırmızıgül, "Artık sadece şarkı söylemek değil, sahnede bir hikâye anlatmak gerekiyor" dedi.

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        #Mahsun Kırmızıgül
        #şarkıcı
        #konser
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