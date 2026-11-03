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        Haberler Televizyon Menekşe ve Murat'ın aşk hikâyesinde ikinci perde

        Menekşe ve Murat'ın aşk hikâyesinde ikinci perde

        SHOW TV'nin yeni günlük dizisi 'Menekşe'nin 1'inci bölümünden 2'nci tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 22:04 Güncelleme:
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        Aşk hikâyesinde ikinci perde

        SHOW TV'nin çok yakında izleyicilerle buluşacak, LİMON Yapım imzalı yeni günlük dizisi 'Menekşe'nin ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu. Aşkın, gururun, kıskançlığın ve yıllara yayılan bir hesaplaşmanın iç içe geçtiği dizinin yeni tanıtımı, Menekşe ve Murat’ın imkânsız aşkından kesitler sunuyor.

        Menekşe ve Murat’ın çocukluk yıllarından bugüne uzanan hikâyesinin ekrana taşındığı tanıtımda, ikili arasındaki yıllara dayanan güçlü bağ dikkat çekiyor. İki eski aşığın neler yaşayacağı ise yakında izleyiciyle buluşacak diziye olan merakı giderek artırıyor.

        MENEKŞE VE MURAT’IN AŞKI YENİ SINAVLARLA KARŞI KARŞIYA!

        Henüz on sekizindeyken birbirlerine delicesine âşık olan Menekşe ve Murat’ın hikâyesi, ailelerinin karşı çıkışıyla büyük bir sınava dönüşüyor. Kimsesiz ve yoksul Menekşe ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat, bütün engellere rağmen birlikte yeni bir hayat kurmanın hayalini kurarken kendilerini ayrılığın ve geçmişten gelen hesaplaşmaların içinde buluyor.

        Yıllar sonra yeniden karşılaşan iki âşığın hayatında aşk, gurur, nefret ve kıskançlık yeniden karşı karşıya geliyor. Geçmişin yaraları henüz kapanmamışken yolları yeniden kesişen Menekşe ve Murat, aşklarını yeniden yaşatabilecek mi? İkinci tanıtım, bu sorunun yanıtını merakla bekleyen izleyicilere dizinin duygu yüklü dünyasından yeni ipuçları veriyor.

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        GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA EKRANA GELİYOR

        Genç oyuncuları deneyimli isimlerle buluşturan 'Menekşe'nin başrollerini Güz Bozkurt ve Batuhan Demir paylaşıyor. Danışmanlığını Mehmet Uyar’ın, genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül’ün üstlendiği dizinin senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çağrı Baylan, İlayda Sumak, Zeynep Serpil Bozkurt, Aysun Güven, Melike Baş, Ezgi Gezer, Çağatay Çabuk, Emel Kara, Merve Kurç, Rıza Sarıdoğan, Doğan Güneş ve Sibel Bay yer alıyor.

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        İmkânsız bir aşkın ve yıllara yayılan bir hesaplaşmanın hikâyesini ekrana taşıyacak 'Menekşe', çok yakında hafta içi her gün SHOW TV’de!

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        #show tv
        #menekşe
        #dizi
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