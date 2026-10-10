Mert Kılıç: Aslıhan asker gibidir

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu çift Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, Kemerburgaz'da bir AVM'de objektiflere takıldı. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, mağazaları gezip alışveriş yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İspanya'dan geldiğini belirten Mert Kılıç, "Hem iş hem de oturum süreci var. İspanya'yı ve insanları seviyoruz. Tarihi çok sevdiğim için müzeleri ve sergileri gezmeye çalışıyorum. İspanya'ya gittiğimde dil de öğreniyorum. İspanyolca kursuna yazıldım" diye konuştu.

Alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili esprili bir açıklama yapan Kılıç, "Aslıhan alışverişi seviyor. Benim için en önemli detay indirimli olması, bu tarafı daha çok önemsiyorum. Aslıhan ürüne, ben etikete bakıyorum" diyerek, güldü.

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"BİR KADIN KOMUTANI OYNADIM"

'Operasyon Alesta' dizisinde Deniz Kurmay Binbaşı Beren Varnalı karakterine hayat veren Güner, projeyle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: Bir kadın komutanı oynadım. Türk kadını olarak çok kıymetli... Her zaman farklı karakterlerde yer alıyorum, önemli olan değişik bir rol olmasıydı. Değişik ve güzel bir tecrübeydi. Gerçek askeri personel vardı, gerçek ortam içerisinde onlarla yol almak şanstı.

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Eşine övgüler yağdıran Mert Kılıç, "Aslıhan hayatında asker gibidir, inanılmaz disiplinlidir. Set ortamında da öyledir" dedi. Güner ise eşine, "Mert biraz daha rahat, bence bu durum bizi dengeliyor" karşılığını verdi.