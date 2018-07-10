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Jennifer Lopez'in 2000 yılında Grammy Ödül Töreni'nde giydiği dikkat çekici yeşil kıyafet o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Öyle ki bugün sık sık kullandığımız bir hizmetin doğmasına vesile olmuş. Dönemin Google Başkanı Eric Schmidt yayımladığı bir blog yazısında Lopez'in giydiği bu kıyafetin Google'a 'görsel arama' özelliğinin katılmasına neden olduğunu ifade etmişti. Ünlü şarkıcının bu kıyafeti giymesinin ardından, kullanıcıların Grammy Ödülleri'nde çekilmiş Jennifer Lopez görüntülerini aramaya başladığını belirten Schmidt yazısına şöyle devam etti: "O güne kadar gördüğümüz en popüler arama haline gelmişti ancak kullanıcılara tam istediğini sunmamızın yolu yoktu."