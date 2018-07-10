Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri

26.10.2016 - 11:42 | Güncelleme:

  • 1 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Jelena Karleusa

  • 2 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    2 | 134

    Jelena Karleusa

  • 3 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    3 | 134

    Jelena Karleusa

  • 4 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    4 | 134

    Jelena Karleusa

  • 5 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    5 | 134

    Jelena Karleusa

  • 6 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    6 | 134

    Halle Berry

  • 7 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    7 | 134

    Halle Berry

  • 8 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    8 | 134

    Halle Berry

  • 9 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    9 | 134

    Demi Rose

  • 10 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    10 | 134

    Demi Rose

  • 11 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    11 | 134

    Demi Rose

  • 12 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    12 | 134

    Emily Ratajkowski

  • 13 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    13 | 134

    Emily Ratajkowski

  • 14 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    14 | 134

    Emily Ratajkowski

  • 15 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    15 | 134

    Lindsey Pelas

  • 16 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    16 | 134

    Lindsey Pelas

  • 17 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    17 | 134

    Ashley Graham

  • 18 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    18 | 134

    Ashley Graham

  • 19 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    19 | 134

    Ashley Graham

  • 20 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    20 | 134

    Ashley Graham

  • 21 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    21 | 134

    Katie Price

  • 22 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    22 | 134

    Katie Price

  • 23 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    23 | 134

    Dayane Mello

  • 24 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    24 | 134

    Dayane Mello

  • 25 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    25 | 134

    Jemma Lucy

  • 26 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    26 | 134

    Jemma Lucy

  • 27 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    27 | 134

    Jemma Lucy

  • 28 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Kim Kardashian

  • 29 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    29 | 134

    Kim Kardashian

  • 30 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    30 | 134

    Kim Kardashian

  • 31 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    31 | 134

    Kim Kardashian

  • 32 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Soraja Vucelic

  • 33 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    33 | 134

    Soraja Vucelic

  • 34 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Soraja Vucelic

  • 35 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Giulia Salemi

  • 36 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Izabel Goulart

  • 37 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    37 | 134

    Izabel Goulart

  • 38 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    38 | 134

    Izabel Goulart

  • 39 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    39 | 134

    Jennifer Lopez

  • 40 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    40 | 134

    Jennifer Lopez

  • 41 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    41 | 134

    Jennifer Lopez

  • 42 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    42 | 134

    Jennifer Lopez

  • 43 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    43 | 134

    Jennifer Lopez

  • 44 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Jennifer Lopez

  • 45 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Jennifer Lopez

  • 46 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    46 | 134

    Sara Sampaio

  • 47 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    47 | 134

    Sara Sampaio

  • 48 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    48 | 134

    Sara Sampaio

  • 49 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    49 | 134

    Charlotte McKinney

  • 50 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    50 | 134

    Charlotte McKinney

  • 51 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    51 | 134

    Charlotte McKinney

  • 52 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    52 | 134

    Joanna Krupa

  • 53 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    53 | 134

    Joanna Krupa

  • 54 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    54 | 134

    Joanna Krupa

  • 55 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    55 | 134

    Bella Hadid

  • 56 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    56 | 134

    Bella Hadid

  • 57 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    57 | 134

    Hülya Avşar

  • 58 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    58 | 134

    Hülya Avşar

  • 59 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    59 | 134

    Hülya Avşar

  • 60 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    60 | 134

    Hülya Avşar

  • 61 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    61 | 134

    Emily Ratajkowski

  • 62 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    62 | 134

    Demi Rose

  • 63 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    63 | 134

    Demi Rose

  • 64 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    64 | 134

    Demi Rose

  • 65 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    65 | 134

    Demi Rose

  • 66 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    66 | 134

    Holly Henderson

  • 67 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    67 | 134

    Holly Henderson

  • 68 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    68 | 134

    Holly Henderson

  • 69 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Jelena Karluesa


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    Jelena Karluesa

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    Jennifer Lopez'in 2000 yılında Grammy Ödül Töreni'nde giydiği dikkat çekici yeşil kıyafet o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Öyle ki bugün sık sık kullandığımız bir hizmetin doğmasına vesile olmuş. Dönemin Google Başkanı Eric Schmidt yayımladığı bir blog yazısında Lopez'in giydiği bu kıyafetin Google'a 'görsel arama' özelliğinin katılmasına neden olduğunu ifade etmişti. Ünlü şarkıcının bu kıyafeti giymesinin ardından, kullanıcıların Grammy Ödülleri'nde çekilmiş Jennifer Lopez görüntülerini aramaya başladığını belirten Schmidt yazısına şöyle devam etti: "O güne kadar gördüğümüz en popüler arama haline gelmişti ancak kullanıcılara tam istediğini sunmamızın yolu yoktu."

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    Karlie Kloss

  • 73 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Khloe Kardashian

  • 74 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Khloe Kardashian

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    Khloe Kardashian

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    Chrissy Teigen

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    Chrissy Teigen

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    Chrissy Teigen

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    Irina Shayk

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    Demi Rose

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    81 | 134

    Demi Rose

  • 82 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    82 | 134

    Demi Rose

  • 83 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Bella Throne

  • 84 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Bella Throne

  • 85 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
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    Kim Kardashian

  • 86 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    86 | 134

    Kim Kardashian

  • 87 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    87 | 134

    Kim Kardashian

  • 88 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    88 | 134

    Kim Kardashian

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    Kim Kardashian

  • 90 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    90 | 134

    Rihanna

  • 91 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    91 | 134

    Bella Hadid 

  • 92 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    92 | 134

    Bella Hadid 

  • 93 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    93 | 134

    Jojo

  • 94 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    94 | 134

    Jojo

  • 95 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    95 | 134

    Jojo

  • 96 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    96 | 134

    Jojo

  • 97 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    97 | 134

    Sibel Meriç

  • 98 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    98 | 134

    Stacy Francis

  • 99 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    99 | 134

    Stacy Francis

  • 100 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    100 | 134

    Stacy Francis

  • 101 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    101 | 134

    Lisa Opie

  • 102 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    102 | 134

    Lisa Opie

  • 103 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    103 | 134

    Lisa Opie

  • 104 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    104 | 134

    Lisa Opie

  • 105 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    105 | 134

    Lisa Opie

  • 106 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    106 | 134

    Kim Kardashian

  • 107 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    107 | 134

    Kim Kardashian

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    108 | 134

    Kim Kardashian

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    109 | 134

    Kim Kardashian

  • 110 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    110 | 134

    Hülya Avşar

  • 111 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    111 | 134

    Tuğba Özay

  • 112 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    112 | 134

    Pascal Craymer

  • 113 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    113 | 134

    Pascal Craymer

  • 114 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    114 | 134

    Pascal Craymer

  • 115 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    115 | 134

    Joy Villa

  • 116 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    116 | 134

    Chrissy Teigen

  • 117 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    117 | 134

    Cansu Taşkın

  • 118 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    118 | 134

    Hande Yener

  • 119 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    119 | 134

    Jennifer Lopez

  • 120 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    120 | 134

    Jennifer Lopez

  • 121 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    121 | 134

    Jennifer Lopez

  • 122 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    122 | 134

    Jennifer Lopez

  • 123 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    123 | 134

    Hülya Avşar

  • 124 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    124 | 134

    Rita Ora

  • 125 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    125 | 134

    Rita Ora

  • 126 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    126 | 134

    Rosie Huntington-Whiteley

  • 127 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    127 | 134

    Hande Yener

  • 128 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    128 | 134

    Hadise

  • 129 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    129 | 134

    Sevda Demirel

  • 130 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    130 | 134

    Ebru Şancı

  • 131 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    131 | 134

    Burcu Esmersoy

  • 132 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    132 | 134

    Tuğba Ekinci

  • 133 Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri - Magazin haberleri
    133 | 134

    Ebru Şancı

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    Gülşen

 

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Yorumlar 39
  • Misafir 02 Nisan 2018 Pazartesi 11:08
    uzaktan eleştirmek kötülemek hakir görmek kolay, zor olan toplum içine bu cesaret ve özgüvenle çıkmaktır, ne uğruna yapıyorlar bu işleri diye sorarsan herkes bizim gibi kaderine razı deyil ve kıyafet giyim miyim ile karşı geliyor ve para da kazanıyor, anlayaccağın hayat görüşü ile alakalı.
  • Misafir 17 Mart 2018 Cumartesi 10:47
    Ashley Graham.
  • Misafir 16 Mart 2018 Cuma 15:43
    bence çok başarılı
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