'Muhtemel Aşk', 10'uncu bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; ABC1 20+ grubunda 3.58 izlenme oranı 15.46 izlenme payı, Total’de 3.42 izlenme oranı 15.17 izlenme payı, AB’de ise 2.48 izlenme oranı 13.04 izlenme payı elde etti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te 4 saat 15 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalarak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'MUHTEMEL AŞK'IN 10'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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Hafızasındaki tüm anıların aniden geri gelmesi, Defne'de büyük bir öfkeye neden oldu. Gerçekleri hatırladığını Kadir'e belli etmemeyi seçen Defne, canını yakan herkesten intikam almaya karar vererek sırrını sadece en yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Kadir’in kardeşi Zeynep de bu zorlu süreçte Defne’nin yanında yer alarak ona destek oldu.

Defne Derin'in intikâm planı;

Planının ilk adımı olarak nikah tazelemek isteyen Defne, annesi ve teyzesiyle birlikte Emindağlar’ın evine giderek Selma’ya adeta üstü kapalı meydan okudu. Evde tansiyon giderek yükselirken, Defne’nin nikah tazeleme fikrine Kadir’in de onay vermesi Defne’nin hedefine bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oldu. Bu sırada evde tırmanan gerilim, Selma’nın geçmişte Defne’ye Kadir’den uzak durması için para teklif ettiği gerçeğini Kadir’in de öğrenmesine yol açtı. Annesinin hırsları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kadir, yaşananların ardından Defne’nin her isteğini yerine getirmeye odaklandı.

Kadir, Defne'ye karşı koyamadı;

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Olayların ardından Defne, sırrını ailesine de açarak asıl amacının Kadir'i sınamak ve gerçekleri bizzat onun ağzından duymak olduğunu anlattı. Yaşanabilecekler konusunda endişelenen Mine, Levent’in kemancılar eşliğinde yaptığı sürpriz evlilik teklifini düşünmek için zaman istese de beklenen nikah akşamından önce evet yanıtını vererek Levent’i sevindirdi. Nikah tazeleme gecesi gelip çattığında ise tüm nefesler tutuldu. Defne'nin geçmişi hatırladığından şüphelenen ancak emin olamayan Kadir, nikah masasında Defne'nin cümlesiyle kendi korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldı ve masayı terk etti. Bir kez daha yarı yolda bırakılan Defne, durumu açıklamak için Kadir'in peşinden gitse de Kadir onu dinlemeden yargılamayı seçti. Defne, güvene ve anlayışa dayanmayan bir sevgiyi de öfkeyi de kabul etmeyeceğini belirterek ipleri tamamen kopardı. Yaşanan bu ağır yüzleşmenin ardından kendiyle baş başa kalan Kadir, Defne'nin geçmişte gönderdiği videoyu ilk kez baştan sona izledi. Defne'nin sırrına dair tüm açıklamaları ve samimi özrüyle yüzleşen Kadir, onu dinlemeyerek yaptığı büyük hatanın ağırlığı altında adeta yıkıldı.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.