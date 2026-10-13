'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm için hazırlanan ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu
Giriş: 13 Ekim 2026 - 22:24 Güncelleme:
SHOW TV'nin, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği ve başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizisi 'Muhtemel Aşk'ın perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha yayınlandı.
'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.
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