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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm için hazırlanan ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 22:24 Güncelleme:
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        "Yaşadıklarımı yaşama vaktin geldi"

        SHOW TV'nin, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği ve başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizisi 'Muhtemel Aşk'ın perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha yayınlandı.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #muhtemel aşk
        #dizi
        #show tv
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