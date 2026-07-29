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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 22:03 Güncelleme:
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        "Artık bana borçlusun"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyiciyi aşkın geri dönülmez kararlarla sınandığı, duyguların ve heyecanın bir an olsun eksik olmayacağı sürükleyici bir maceranın içine çekiyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 7'nci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Defne, Kadir’le tüm bağlarını kopararak memleketine dönme kararı alıyor.

        Ancak Kadir'in otobüsün önünü kesmesi tanıtıma damga vuruyor.

        Defne'den kendisine olan borcunu ödemesini isteyen Kadir ile Defne arasında yaşanan tatlı atışmalar ise romantik anların yaşanmasına neden oluyor.

        İkilinin yakınlaşması dikkat çekerken, yarın ekrana gelecek yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor.

        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

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