'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu
SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyiciyi aşkın geri dönülmez kararlarla sınandığı, duyguların ve heyecanın bir an olsun eksik olmayacağı sürükleyici bir maceranın içine çekiyor.
İşte 'Muhtemel Aşk'ın 7'nci Bölüm 2'nci Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda Defne, Kadir’le tüm bağlarını kopararak memleketine dönme kararı alıyor.
Ancak Kadir'in otobüsün önünü kesmesi tanıtıma damga vuruyor.
Defne'den kendisine olan borcunu ödemesini isteyen Kadir ile Defne arasında yaşanan tatlı atışmalar ise romantik anların yaşanmasına neden oluyor.
İkilinin yakınlaşması dikkat çekerken, yarın ekrana gelecek yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor.
'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.