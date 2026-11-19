Oyuncu Nebahat Çehre, meslektaşı Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini kullanmasıyla alevlenen tartışmalara dahil oldu. Daha önce basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada konuya ilişkin sarf ettiği sözlerin net anlaşılmadığını ve yanlış aktarıldığını belirten Çehre, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı.

"KELİMELER BANA KÜÇÜK BİR OYUN OYNAMIŞ" DEMİŞTİ

Ayaküstü gerçekleştirilen bir röportajda kelimelerin farklı yansıtıldığını ifade eden Çehre, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: Ayaküstü yaptığımız röportajda kelimeler bana küçük bir oyun oynamış. Hemen tatlı bir düzeltme yapalım: Türk sineması, Türk sineması, Türk sineması! Bir ömür emek verdiğim, gururla içinde yer aldığım Türk sineması. Sanırım şimdi oldu.

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NEBAHAT ÇEHRE'DEN YENİ AÇIKLAMA

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Etiler'de görüntülenen Nebahat Çehre, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. O gün araç tutması nedeniyle konuyu yanlış anladığını ifade eden Çehre, "Ben onu anlamadım. Ben sandım Yeşilçam'da... Arabadan yeni inmiştim, biraz araba da tutmuştu... Türk sineması tabii ki. Ben bu yaşıma geldim böyle bilirim" dedi.