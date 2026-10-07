Nil Karaibrahimgil, 'SenfoNil' ile sahnede

Nil Karaibrahimgil'in yepyeni projesi 'SenfoNil', 6 Ekim'de İzmir Açıkhava'da gerçekleşen ilk konseriyle müzikseverlerle buluştu. Şek Organizasyon tarafından gerçekleştirilen gecede Nil Karaibrahimgil, uzun yıllardır yol arkadaşlığını sürdüren kendi orkestrası ve Maestro Hakan Şensoy şefliğindeki Sinema Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı.

Yoğun ilginin yaşandığı konser öncesinde İzmir Açıkhava'nın kapısında uzun kuyruklar oluşurken, konser boyunca seyircinin enerjisi hiç düşmedi. Konserin finalinde dakikalarca süren "Bir daha!" tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Nil Karaibrahimgil, hayranlarını kırmayarak yeniden sahneye çıktı ve bir şarkı daha seslendirdi.

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Saçlarındaki uzun örgülerle sahneye çıkan Karaibrahimgil, konser sırasında yaptığı esprilerle de dinleyicileri güldürdü. "Ben bu kafayla ne yapacağım?" sözleriyle saçlarına gönderme yapan şarkıcı, gecenin eğlenceli anlarından birine imza atarken, duygusal şarkılarıyla da dinleyicilere farklı anlar yaşattı.

'SENFONİL'İN İKİNCİ DURAĞI İSTANBUL

'SenfoNil’in ikinci konseri 20 Kasım’da Zorlu PSM İstanbul'da gerçekleşecek.