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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş' dizisinin 3. bölümünden yeni tanıtım

        'Sevdan Bir Ateş' dizisinin 3. bölümünden yeni tanıtım

        Show TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in merakla beklenen 3. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yeni bölümde Duygu, sır ve gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda Leyla'nın geçmişiyle yüzleşmesi ve Mirza'nın artan şüpheleri dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        "Leyla öldü!"

        Show TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in merakla beklenen 3. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Duygu, sır ve gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda Leyla’nın geçmişiyle yüzleşmesi ve Mirza’nın artan şüpheleri dikkat çekiyor.

        Tanıtımda Leyla’nın gözyaşları içinde Mirza’ya, “Sen onu birazcık seviyor olsaydın, bana o nikahı kıymazdın” sözleriyle seslenmesi ikili arasındaki gerilimi artırırken; Leyla’nın tekerlekli sandalyedeki babasına kavuştuğu anlar duygu dolu sahnelere imza atıyor. Babasının, “Geleceğini biliyordum kızım” sözleri ise izleyiciyi derinden etkiliyor.

        Mirza’nın, Leyla’nın anlattığı hikâyede eksikler olduğunu düşünerek “Bence biz hiçbir şey bilmiyoruz” demesi, gerçeklerin henüz ortaya çıkmadığını gösteriyor. Leyla ise hastane odasında Vuslat’ın başucunda kararlı bir şekilde “O silahı bulacağım, tüm gerçeği ortaya çıkaracağım” diyerek büyük yüzleşmenin fitilini ateşliyor.

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        Tanıtımda Destan’ın yaşadığı öfke patlaması ve ardından söylediği “Leyla öldü” sözleri merakı artırırken, finalde uçurum kenarında Leyla’ya silah doğrultulması nefesleri kesiyor. Mirza’nın arabayı hızla sürdüğü anların ardından duyulan silah sesi ve Mirza’nın acıyla “Leyla!” diye bağırması, yeni bölümde yaşanacak büyük kırılmanın sinyalini veriyor.

        'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #dizi
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