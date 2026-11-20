SHOW TV’nin, CNP Film imzalı; senaryosu ve hikayesi Eda Tezcan ve Selda Akın’a, yönetmenliği ise Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’a ait olan dizisi 'Sevdan Bir Ateş', 2. Kapadokya Değer Ödülleri’nde “Kapadokya’ya Katkı Sunan Yapım Ödülü”ne layık görüldü.

Ödülü almak üzere dizinin yapımcısı Mehmet Canpolat ile oyuncuları; Taner Rumeli, Yeşim Gül, Hande Canpolat, Gökhan Atalay, Aslıhan Karalar, Soydan Soydaş, Yiğit Yalkın, Azra Sare, Ege Gönülal ve Melih Kırkbir törene katıldı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği törende, bölgenin kültürüne ve turizmine katkı sağlayan kişi ve kurumlar onurlandırıldı. Kapadokya’nın büyüsünü ekranlara taşıyan dizi de bölgenin takdirini kazanarak ödül aldı.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.